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  • 27.08, 13:27

    Президент UFC призвал Макгрегора больше не выходить на боксерский ринг

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    Президент UFC призвал Макгрегора больше не выходить на боксерский ринг

    Президент UFC призвал Макгрегора больше не выходить на боксерский ринг

    Президент UFC призвал Макгрегора больше не выходить на боксерский ринг
  • Фото Associated Press © 2017, Isaac Brekken

    • Президент UFC (крупнейшая в мире организация по проведению боев по смешанным единоборствам) Дэйна Уайт заявил, что бойцу MMA Конору Макгрегору больше нечего доказывать на боксерском ринге.

    Дэйна Уайт признался, что очень гордится Макгрегором после состоявшегося поединка против боксера Флойда Мэйуэзерf, которого никому еще не удавалось победить, сообщает «Чемпионат.com».

    Дэйна Уайт: «Бой сложился не так, как я предполагал. Все прошло совершенно иначе. Но я бы предпочел, чтобы Макгрегор больше не боксировал. Он очень хорош, и если бы он начал выступать в боксе, то был бы успешен, но он боец смешанных единоборств, и теперь ему больше ничего не надо доказывать».

    Ранее сообщалось, что Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. После «боя века» Мэйуэзер объявил о завершении боксерской карьеры.

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