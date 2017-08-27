Олимпийская чемпионка Давыдова включена в Зал славы мирового плавания

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Анастасия Давыдова включена в Зал славы мирового плавания в американском
Форт-Лодердейле.
О включении титулованной спортсменки в Зал славы мирового плавания сообщила пресс-служба Федерации синхронного плавания России.
Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала Давыдову лучшей синхронисткой десятилетия 2000–2009.
Помимо Давыдовой, в Зал славы входят еще четыре российские синхронистки: Елена Азарова, Ольга Брусникина, Анастасия Ермакова и Мария Киселёва.
Давыдова является пятикратной олимпийской чемпионкой, 13-кратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы. В 2010 году Международная федерация водных видов спорта признала Давыдову лучшей синхронисткой десятилетия 2000–2009.
Помимо Давыдовой, в Зал славы входят еще четыре российские синхронистки: Елена Азарова, Ольга Брусникина, Анастасия Ермакова и Мария Киселёва.
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