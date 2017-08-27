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  • 27.08, 13:27

    Под Ярославлем на мель сел теплоход со 130 пассажирами

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    Под Ярославлем на мель сел теплоход со 130 пассажирами

    Под Ярославлем на мель сел теплоход со 130 пассажирами

    Под Ярославлем на мель сел теплоход со 130 пассажирами

    Теплоход, на борту которого находятся 130 пассажиров, сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.

    По словам Зверева, теплоход сел на мель ночью в районе Мышкина. Предположительно, это туристическое судно, передает РИА Новости.

    Михаил Зверев: «На борту находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа».

    Он добавил, что произошедшее можно считать технической остановкой. Пассажирам ничего не угрожает.

    Представитель МЧС уточнил, что к теплоходу направляется тягач, который снимет его с мели, и судно продолжит следовать по запланированному маршруту.

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