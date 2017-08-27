Под Ярославлем на мель сел теплоход со 130 пассажирами

Теплоход, на борту которого находятся 130 пассажиров, сел на мель в Ярославской области в ночь на воскресенье. Об этом сообщил официальный представитель ГУ МЧС по региону Михаил Зверев.
По словам Зверева, теплоход сел на мель ночью в районе Мышкина. Предположительно, это туристическое судно, передает РИА Новости.
Михаил Зверев: «На борту находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа».
Он добавил, что произошедшее можно считать технической остановкой. Пассажирам ничего не угрожает.
Представитель МЧС уточнил, что к теплоходу направляется тягач, который снимет его с мели, и судно продолжит следовать по запланированному маршруту.
Михаил Зверев: «На борту находятся 130 человек пассажиров, из них восемь детей, и 50 человек экипажа».
Он добавил, что произошедшее можно считать технической остановкой. Пассажирам ничего не угрожает.
Представитель МЧС уточнил, что к теплоходу направляется тягач, который снимет его с мели, и судно продолжит следовать по запланированному маршруту.
Комментарии