«Особенные люди»: Путин поздравил горняков с Днем шахтера

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера, который отмечается в это воскресенье в
70-й раз.
Текст поздравления президента размещен на сайте Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Ваш труд пользуется большим уважением. Ведь эту нелегкую, поистине героическую профессию выбирают особенные люди — сильные и надежные. Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами».
Президент отметил, что благодаря шахтерам развивается экономика и стабильно работают промышленные предприятия. По его словам, от работников отрасли во многом зависит энергетическая безопасность страны.
Профессиональный праздник горняков — День шахтера — отмечается в последнее воскресенье августа.
Владимир Путин, президент РФ: «Ваш труд пользуется большим уважением. Ведь эту нелегкую, поистине героическую профессию выбирают особенные люди — сильные и надежные. Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами».
Президент отметил, что благодаря шахтерам развивается экономика и стабильно работают промышленные предприятия. По его словам, от работников отрасли во многом зависит энергетическая безопасность страны.
Профессиональный праздник горняков — День шахтера — отмечается в последнее воскресенье августа.
Комментарии