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  • 27.08, 13:27

    «Особенные люди»: Путин поздравил горняков с Днем шахтера

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    «Особенные люди»: Путин поздравил горняков с Днем шахтера

    «Особенные люди»: Путин поздравил горняков с Днем шахтера

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера, который отмечается в это воскресенье в 70-й раз.

    Текст поздравления президента размещен на сайте Кремля.

    Владимир Путин, президент РФ: «Ваш труд пользуется большим уважением. Ведь эту нелегкую, поистине героическую профессию выбирают особенные люди — сильные и надежные. Каждый раз, спускаясь на сотни метров в глубь земли, вы проявляете невероятное мужество и высокий профессионализм. А дружба, помощь и взаимовыручка всегда были и остаются вашими главными качествами».

    Президент отметил, что благодаря шахтерам развивается экономика и стабильно работают промышленные предприятия. По его словам, от работников отрасли во многом зависит энергетическая безопасность страны.

    Профессиональный праздник горняков — День шахтера — отмечается в последнее воскресенье августа.

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