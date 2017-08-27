В США полиция застрелила угрожавшую покончить с собой женщину

В США полицейские убили женщину, которая угрожала свести счеты с жизнью.
Инцидент произошел в городе Санрайз, штат Флорида. Штурмовая группа SWAT получила информацию о том, что вооруженная жительница города угрожает суицидом.
Спецназовцы ворвались в квартиру, когда женщина перестала выходить на связь с полицейскими. Правоохранители увидели женщину с пистолетом и застрелили ее. В результате спецоперации сотрудники SWAT травм не получили, сообщает телеканал Fox News.
За первые шесть месяцев 2017 года американские полицейские застрелили почти 500 человек. Согласно данным печальной статистики, за год правоохранители убивают около 1000 американцев.
Спецназовцы ворвались в квартиру, когда женщина перестала выходить на связь с полицейскими. Правоохранители увидели женщину с пистолетом и застрелили ее. В результате спецоперации сотрудники SWAT травм не получили, сообщает телеканал Fox News.
За первые шесть месяцев 2017 года американские полицейские застрелили почти 500 человек. Согласно данным печальной статистики, за год правоохранители убивают около 1000 американцев.
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