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  • 27.08, 11:58
    Полицейские спасли жеребенка в Ставропольском крае: видео. животные, Ставропольский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейские спасли жеребенка в Ставропольском крае: видео

    Полицейские спасли жеребенка в Ставропольском крае: видео

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    Полицейские спасли жеребенка в Ставропольском крае: видео

    Полицейские спасли жеребенка в Ставропольском крае: видео

    Полицейские спасли жеребенка в Ставропольском крае: видео

      Сотрудники Госавтоинспекции в Шпаковском районе Ставропольского края спасли увязших в грязи лошадь и жеребенка.

      Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, наряд ДПС при оформлении ДТП вблизи поселка Дёмино обнаружил неподалеку увязших в грязи лошадь и жеребенка.

      Автоинспекторы вместе с хозяином животных сначала вытащили из грязи лошадь, затем принялись спасать жеребенка. Его уложили на землю и обтерли сухой травой. Спустя несколько часов хозяин лошадей рассказал, что животных доставили домой и отмыли от грязи.

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