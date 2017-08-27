Полицейские спасли жеребенка в Ставропольском крае: видео

Сотрудники Госавтоинспекции в Шпаковском районе Ставропольского края спасли увязших в грязи лошадь и жеребенка.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, наряд ДПС при оформлении ДТП вблизи поселка Дёмино обнаружил неподалеку увязших в грязи лошадь и жеребенка.
Автоинспекторы вместе с хозяином животных сначала вытащили из грязи лошадь, затем принялись спасать жеребенка. Его уложили на землю и обтерли сухой травой. Спустя несколько часов хозяин лошадей рассказал, что животных доставили домой и отмыли от грязи.
Автоинспекторы вместе с хозяином животных сначала вытащили из грязи лошадь, затем принялись спасать жеребенка. Его уложили на землю и обтерли сухой травой. Спустя несколько часов хозяин лошадей рассказал, что животных доставили домой и отмыли от грязи.
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