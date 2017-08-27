Международный космический фестиваль в Шотландии открылся под лозунгом «Сделано в СССР»

В Шотландии открылся один из крупнейших в мире космических фестивалей. Его участники вспоминают запуск Советским Союзом первого спутника. В память об этом событии конструкторы-любители создают собственные модели ракет и проверяют их в действии. Одни подходят к работе профессионально, другие собирают летательные аппараты из подручных средств.

В этом году тема конкурса на лучшую модель ракеты, произведенной в Британии, звучит как «Сделано в СССР». Международный космический фестиваль официально проходит в Шотландии уже 30 лет. Неофициально — с конца 50-х, когда Советский Союз запустил в небо первый спутник и Британия тоже захотела в небо.



До середины 1980-х годов это было абсолютно засекреченное место. Но засекреченное не от иностранных шпионов, а от британских властей. Любительское ракетостроение было в этой стране нелегальным. Самоучки, изучив труды Циолковского, использовали начинку из петарды в качестве двигателя, а потом, рискуя остаться без пальцев и без головы, запускали домашние заготовки в небо.



Джон Бонсор, руководитель Ассоциации ракетной техники Великобритании: «Циолковский — отец космонавтики. Его работы в основном теоретические, но большинство его теорий оказались верными, а многие еще пока не реализованы, их время еще не настало. Он — мой главный герой в истории астронавтики».



В те годы изготовление ракеты британское министерство внутренних дел приравнивало к изготовлению бомбы. Сейчас деятельность британского клуба легальна, но ракеты взлетают в жестких рамках: только один раз в год соседний аэропорт Глазго открывает временное окно, а фермеры уводят с полей скот. Запуск ракет не должен мешать ни передвижению самолетов, ни пищеварению овец.



Любители занимаются также изучением истории и русского языка.



Одни ракеты, сделанные из бутылки из-под шампуня, так и не поднялись над уровнем воды в ванной. Другие поднялись на высоту 5 км. В работе любителей, в отличие от профессионалов, халтура не ведет к катастрофическим последствиям.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.