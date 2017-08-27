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  • 27.08, 11:58
    Авиационное училище в Краснодаре набирает девушек на курс военных летчиц. авиация, женщины, Краснодар, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвиационное училище в Краснодаре набирает девушек на курс военных летчиц

    Авиационное училище в Краснодаре набирает девушек на курс военных летчиц

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    Авиационное училище в Краснодаре набирает девушек на курс военных летчиц

    Авиационное училище в Краснодаре набирает девушек на курс военных летчиц

    Авиационное училище в Краснодаре набирает девушек на курс военных летчиц

      Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей истории объявило набор военных летчиц. Отбор жесткий, поблажек девушкам не делают. На экзаменах надо пробежать как минимум километр и доказать свою выносливость.

      При отборе обязателен медосмотр. К каждому кандидату жесткие требования: никаких хронических заболеваний и отличное зрение. Есть даже стандарты на размеры тела: ноги не короче 80 сантиметров, руки — 70.

      Краснодарское высшее авиационное училище готовит летчиков для 62 стран мира. Туда действительно попадают лучшие из лучших, конкурс — почти 10 человек на место. Девушкам предстоит пройти психологический отбор, врачебно-летную комиссию и физическую подготовку.

      После зачисления жизнь курсантов пойдет строго по уставу. Девушек также ждет казарменное положение. Жить будущие летчицы будут не в общих казармах — для них приготовлены специальные комнаты. Там есть все необходимое: телевизор, холодильник, отдельная душевая.

      Результаты своих зачислений девушки узнают 25 сентября. Тех, кто пройдет жесткий отбор, еще до начала учебного процесса ждет курс молодого бойца.

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