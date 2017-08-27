Авиационное училище в Краснодаре набирает девушек на курс военных летчиц

Краснодарское авиационное училище впервые в новейшей истории объявило набор военных летчиц. Отбор жесткий, поблажек девушкам не делают. На экзаменах надо пробежать как минимум километр и доказать свою выносливость.
При отборе обязателен медосмотр. К каждому кандидату жесткие требования: никаких хронических заболеваний и отличное зрение. Есть даже стандарты на размеры тела: ноги не короче 80 сантиметров, руки — 70.
Краснодарское высшее авиационное училище готовит летчиков для 62 стран мира. Туда действительно попадают лучшие из лучших, конкурс — почти 10 человек на место. Девушкам предстоит пройти психологический отбор, врачебно-летную комиссию и физическую подготовку.
После зачисления жизнь курсантов пойдет строго по уставу. Девушек также ждет казарменное положение. Жить будущие летчицы будут не в общих казармах — для них приготовлены специальные комнаты. Там есть все необходимое: телевизор, холодильник, отдельная душевая.
Результаты своих зачислений девушки узнают 25 сентября. Тех, кто пройдет жесткий отбор, еще до начала учебного процесса ждет курс молодого бойца.
Краснодарское высшее авиационное училище готовит летчиков для 62 стран мира. Туда действительно попадают лучшие из лучших, конкурс — почти 10 человек на место. Девушкам предстоит пройти психологический отбор, врачебно-летную комиссию и физическую подготовку.
После зачисления жизнь курсантов пойдет строго по уставу. Девушек также ждет казарменное положение. Жить будущие летчицы будут не в общих казармах — для них приготовлены специальные комнаты. Там есть все необходимое: телевизор, холодильник, отдельная душевая.
Результаты своих зачислений девушки узнают 25 сентября. Тех, кто пройдет жесткий отбор, еще до начала учебного процесса ждет курс молодого бойца.
Комментарии