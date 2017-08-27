В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

На Красной площади официально открылся 10-й международный фестиваль «Спасская башня».

По Красной площади прошли лучшие военные оркестры мира. Каждая делегация подготовила собственное шоу. Гости из Турции исполнили «Катюшу», а итальянцы — песню «А я иду, шагаю по Москве».



Российские музыканты сыграли мелодии из советских мультфильмов. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление французской звезды Мирей Матьё. Она вышла на площадь в сопровождении почетного эскорта.