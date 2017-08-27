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  • 27.08, 11:58
    В Москве открылся фестиваль «Спасская башня». Красная площадь, Москва, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

    В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

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    В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

    В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

    В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»

      На Красной площади официально открылся 10-й международный фестиваль «Спасская башня».

      По Красной площади прошли лучшие военные оркестры мира. Каждая делегация подготовила собственное шоу. Гости из Турции исполнили «Катюшу», а итальянцы — песню «А я иду, шагаю по Москве».

      Российские музыканты сыграли мелодии из советских мультфильмов. Приятным сюрпризом для зрителей стало выступление французской звезды Мирей Матьё. Она вышла на площадь в сопровождении почетного эскорта.

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