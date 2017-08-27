Под Саратовом завершился фестиваль творчества «Хвалынские этюды»

В Саратовской области завершился традиционный всероссийский художественный фестиваль «Хвалынские этюды». Зрителям представили картины, над которыми живописцы работали целую неделю.

Мероприятие прошло в Хвалынске, на родине знаменитого Петрова-Водкина. Ездить туда мастера кисти начали еще 30 лет назад. Со временем творческие пикники переросли в настоящий фестиваль.



В этот раз городу достались не только новые полотна, но и символический арт-объект: Хвалынску подарили беседку в виде большого красного коня.



Местные власти уже начали готовиться к следующему фестивалю. На него планируют пригласить молодых художников.