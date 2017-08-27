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  • 27.08, 11:57
    Под Саратовом завершился фестиваль творчества «Хвалынские этюды». живопись и художники, Саратовская область, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Саратовом завершился фестиваль творчества «Хвалынские этюды»

    Под Саратовом завершился фестиваль творчества «Хвалынские этюды»

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    Под Саратовом завершился фестиваль творчества «Хвалынские этюды»

    Под Саратовом завершился фестиваль творчества «Хвалынские этюды»

    Под Саратовом завершился фестиваль творчества «Хвалынские этюды»

      В Саратовской области завершился традиционный всероссийский художественный фестиваль «Хвалынские этюды». Зрителям представили картины, над которыми живописцы работали целую неделю.

      Мероприятие прошло в Хвалынске, на родине знаменитого Петрова-Водкина. Ездить туда мастера кисти начали еще 30 лет назад. Со временем творческие пикники переросли в настоящий фестиваль.

      В этот раз городу достались не только новые полотна, но и символический арт-объект: Хвалынску подарили беседку в виде большого красного коня.

      Местные власти уже начали готовиться к следующему фестивалю. На него планируют пригласить молодых художников.

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