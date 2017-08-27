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  • 27.08, 13:27
    Устал быть первым: на НТВ — подробности громкого ухода Малахова. знаменитости, телевидение, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстал быть первым: на НТВ — подробности громкого ухода Малахова

    Устал быть первым: на НТВ — подробности громкого ухода Малахова

    7 комментариев
    Устал быть первым: на НТВ — подробности громкого ухода Малахова

    Устал быть первым: на НТВ — подробности громкого ухода Малахова

    Устал быть первым: на НТВ — подробности громкого ухода Малахова

      В конце июня телеведущий Андрей Малахов ушел вроде бы в отпуск. А в конце августа оказалось, что он ушел с насиженной первой кнопки навсегда.

      Почему этим летом Андрей Малахов ушел из своего родного телевизионного дома и не вернулся? Вся страна до сих пор теряется в догадках.

      Андрей Малахов: «В этом и состоит принцип жизни: либо ты выбираешь и остаешься в шоу-бизнесе, либо ты выбираешь что-то другое и с тобой остаются только самые близкие. А вообще, шоу-бизнес более жестокий! Спасибо вам, что откликнулись».

      Супруга Малахова Наталья — дочка миллиардера и издателя Виктора Шкулёва. Они поженились в 2011 году. Версальский дворец, арендованный по такому случаю, подчеркивал королевский размах торжества, изящный вкус молодых и масштаб личности тестя. Потом несколько лет поклонники с надеждой ждали известий о пополнении в семействе. И дождались.

      Первая и главная версия ухода бессменного ведущего — так называемый человеческий фактор и конфликт творческих интересов. Кто перешел Малахову дорогу? И что ждет его впереди? Почему Шаляпин советует Малахову тоже пройти тест ДНК? Что так и не решилась рассказать Андрею его самая скандальная героиня Диана Шурыгина? Ответы на эти вопросы и другие версии внезапного ухода Малахова с первой кнопки — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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