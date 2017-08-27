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  • 27.08, 10:26

    Украшения на 8 млн рублей украли из квартиры в центре Москвы

    1 комментарий

    Украшения на 8 млн рублей украли из квартиры в центре Москвы

    Украшения на 8 млн рублей украли из квартиры в центре Москвы

    Неизвестный похитил украшения почти на 8 млн рублей из квартиры в центре столицы.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, «41-летняя москвичка сообщила, что из ее квартиры в 5-м Котельническом переулке произошла кража».

    Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру через окно и забрал ювелирные изделия на 7 млн 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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