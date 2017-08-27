Украшения на 8 млн рублей украли из квартиры в центре Москвы

Неизвестный похитил украшения почти на 8 млн рублей из квартиры в центре столицы.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, «41-летняя москвичка сообщила, что из ее квартиры в 5-м Котельническом переулке произошла кража».
Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру через окно и забрал ювелирные изделия на 7 млн 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный проник в квартиру через окно и забрал ювелирные изделия на 7 млн 800 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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