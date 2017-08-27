РФ организовала первый телемост между сирийскими властями и оппозицией

В Сирии прошел первый телемост между представителями местных властей и вооруженной оппозиции. Телеконференцию организовал российский центр по примирению. Стороны обсудили доставку гуманитарной помощи и организацию безопасности в начале учебного года.

Позади уже семь лет войны. Люди, привыкшие к тому, что смотрят друг на друга сквозь мушку прицела, очень недоверчиво относятся к возможности сесть за один стол, и попытаться за ним договориться о важных для всех вещах.



В здании администрации с правой стороны сели губернаторы трех провинций, входящих в южную зону деэскалации, а с левой стороны — представители населенных пунктов, которые пока находятся под контролем оппозиционных формирований. На самое первое заседание комитета приехали далеко не все. Те, кто побоялся, несмотря на присутствие на встрече представителей российского центра по примирению враждующих сторон, приехать в Дераа, на связь все же вышли по Интернету.



Достигнуто первое соглашение о том, что через две недели состоится вторая встреча комитета по примирению. На нее старейшины придут со списками поселений, наиболее нуждающихся в гуманитарной помощи. А российский центр по примирению враждующих сторон доставит в школы ранцы и школьные принадлежности.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.