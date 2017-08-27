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  • 27.08, 10:26
    Меркель освистали на предвыборном митинге. Германия, Меркель, мигранты, митинги и протесты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеркель освистали на предвыборном митинге

    Меркель освистали на предвыборном митинге

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    Меркель освистали на предвыборном митинге

    Меркель освистали на предвыборном митинге

    Меркель освистали на предвыборном митинге

      Канцлер Германии призвала европейские страны к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

      Ангела Меркель заявила, что после событий в Барселоне почти весь Старый Свет может столкнуться с подобной угрозой.

      Эти слова глава немецкого правительства произнесла на предвыборном митинге. Она также затронула тему незаконной миграции, и подчеркнула, что нужно бороться с причинами этого явления.

      На протяжении всего выступления в адрес Меркель звучали неодобрительные выкрики, свист и требования уйти в отставку.

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