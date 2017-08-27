Меркель освистали на предвыборном митинге

Канцлер Германии призвала европейские страны к более тесному сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
Ангела Меркель заявила, что после событий в Барселоне почти весь Старый Свет может столкнуться с подобной угрозой.
Эти слова глава немецкого правительства произнесла на предвыборном митинге. Она также затронула тему незаконной миграции, и подчеркнула, что нужно бороться с причинами этого явления.
На протяжении всего выступления в адрес Меркель звучали неодобрительные выкрики, свист и требования уйти в отставку.
Эти слова глава немецкого правительства произнесла на предвыборном митинге. Она также затронула тему незаконной миграции, и подчеркнула, что нужно бороться с причинами этого явления.
На протяжении всего выступления в адрес Меркель звучали неодобрительные выкрики, свист и требования уйти в отставку.
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