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  • 27.08, 10:26

    Иракский город Талль-Афар освобожден от ИГИЛ

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    • Фото Reuters © 2017, Thaier Al-Sudani
    Иракский город <nobr>Талль-Афар</nobr> освобожден от ИГИЛ

    Иракский город Талль-Афар освобожден от ИГИЛ

    Иракский город <nobr>Талль-Афар</nobr> освобожден от ИГИЛ
  • Фото Reuters © 2017, Thaier Al-Sudani

    • Иракский город Талль-Афар полностью освобожден от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), объявил командир одного из крупнейших армейских соединений Ирака.

    Бригадный генерал Наджем Аль-Джабири сообщил РИА Новости, что в городе не осталось подконтрольных ИГИЛ районов и началась зачистка. Террористы, по его словам, могут еще оставаться в районе Аскари за пределами города и в селении Аль-Айадия к северу от Талль-Афара, но их планируется освободить в ближайшие дни.

    При этом Аль-Джабири отметил, что решение об официальном объявлении Талль-Афара освобожденным должен принять командующий армией и вооруженными силами Ирака.

    Наджем Аль-Джабири: «Но город освобожден. Я был в цитадели, где находился штаб и центр города».

    Операция по освобождению Талль-Афара началась 20 августа.

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