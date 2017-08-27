Иракский город Талль-Афар освобожден от ИГИЛ

Иракский город
Талль-Афар полностью освобожден от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), объявил командир одного из крупнейших армейских соединений Ирака.
Бригадный генерал Наджем Аль-Джабири сообщил РИА Новости, что в городе не осталось подконтрольных ИГИЛ районов и началась зачистка. Террористы, по его словам, могут еще оставаться в районе Аскари за пределами города и в селении Аль-Айадия к северу от Талль-Афара, но их планируется освободить в ближайшие дни.
При этом Аль-Джабири отметил, что решение об официальном объявлении Талль-Афара освобожденным должен принять командующий армией и вооруженными силами Ирака.
Наджем Аль-Джабири: «Но город освобожден. Я был в цитадели, где находился штаб и центр города».
Операция по освобождению Талль-Афара началась 20 августа.
При этом Аль-Джабири отметил, что решение об официальном объявлении Талль-Афара освобожденным должен принять командующий армией и вооруженными силами Ирака.
Наджем Аль-Джабири: «Но город освобожден. Я был в цитадели, где находился штаб и центр города».
Операция по освобождению Талль-Афара началась 20 августа.
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