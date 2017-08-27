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  • 27.08, 08:56

    Рейтинг Макрона у французов упал за месяц на 14%

    4 комментария
    Рейтинг Макрона у французов упал за месяц на 14%

    Рейтинг Макрона у французов упал за месяц на 14%

    Рейтинг Макрона у французов упал за месяц на 14%
  • Фото Associated Press © 2017, Vadim Ghirda

    • По результатам опроса, уровень доверия к президенту Франции неуклонно снижается.

    Социологический опрос о доверии к президенту Франции проводил центр Ifop по заказу Journal du Dimanche.

    Результаты исследования показали, что в августе только 40% французов выразили свое одобрение деятельностью президента Эммануэля Макрона. Еще в июле доверие президенту 54% опрошенных французов.

    Отмечается также, что 57% французов не выражают доверия новому президенту. Опрос проводился 25–27 августа по телефону.

    Из текста статьи: «Спустя четыре месяца после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства».

    Социологи подчеркивают, что уровень доверия французов к президенту Макрону снижается значительно быстрее, чем падали рейтинги его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози. Через несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился на 2% (с 56% до 54%). А рейтинг Саркози за тот же период в 2007 году вырос на 3%.

    Снижению популярности президента Макрона в стране способствуют скандалы. Французы также недовольны его планом по сокращению государственного бюджета и трудовой реформой.

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