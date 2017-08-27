Рейтинг Макрона у французов упал за месяц на 14%

По результатам опроса, уровень доверия к президенту Франции неуклонно снижается.
Социологический опрос о доверии к президенту Франции проводил центр Ifop по заказу Journal du Dimanche.
Результаты исследования показали, что в августе только 40% французов выразили свое одобрение деятельностью президента Эммануэля Макрона. Еще в июле доверие президенту 54% опрошенных французов.
Отмечается также, что 57% французов не выражают доверия новому президенту. Опрос проводился 25–27 августа по телефону.
Из текста статьи: «Спустя четыре месяца после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства».
Социологи подчеркивают, что уровень доверия французов к президенту Макрону снижается значительно быстрее, чем падали рейтинги его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози. Через несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился на 2% (с 56% до 54%). А рейтинг Саркози за тот же период в 2007 году вырос на 3%.
Снижению популярности президента Макрона в стране способствуют скандалы. Французы также недовольны его планом по сокращению государственного бюджета и трудовой реформой.
Результаты исследования показали, что в августе только 40% французов выразили свое одобрение деятельностью президента Эммануэля Макрона. Еще в июле доверие президенту 54% опрошенных французов.
Отмечается также, что 57% французов не выражают доверия новому президенту. Опрос проводился 25–27 августа по телефону.
Из текста статьи: «Спустя четыре месяца после триумфального избрания Эммануэль Макрон стал президентом меньшинства».
Социологи подчеркивают, что уровень доверия французов к президенту Макрону снижается значительно быстрее, чем падали рейтинги его предшественников Франсуа Олланда и Николя Саркози. Через несколько месяцев после избрания в августе 2012 года уровень доверия к Олланду снизился на 2% (с 56% до 54%). А рейтинг Саркози за тот же период в 2007 году вырос на 3%.
Снижению популярности президента Макрона в стране способствуют скандалы. Французы также недовольны его планом по сокращению государственного бюджета и трудовой реформой.
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