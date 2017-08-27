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  • 27.08, 07:24

    СМИ: террористы могут захватить британский парламент за 5 минут

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    СМИ: террористы могут захватить британский парламент за 5 минут

    СМИ: террористы могут захватить британский парламент за 5 минут

    СМИ: террористы могут захватить британский парламент за 5 минут
  • Фото Associated Press © 2017, Markus Schreiber

    • Британские СМИ со ссылкой на источники в Скотленд-Ярде сообщают о результатах эксперимента, проведенного контртеррористическим отделением полиции.

    По сведениям The Telegraph, на то, чтобы проникнуть в здание британского парламента и совершить нападение на депутатов террористам потребовалось бы всего 5 минут. Это показали результаты проверки, которую провели специалисты контртеррористического подразделения полиции.

    По сведениям источников, на которые ссылается издание, между началом условной террористической атаки и входом в зал Палаты общин прошло менее пяти минут. Офицеры полиции использовали лодку, чтобы по реке добраться до здания.

    Из текста статьи: «Эксперимент показал, что более 100 членов парламента могли быть убиты».

    По результатам проверки были даны рекомендации о том, как необходимо усилить защиту британского парламента. В качестве одной из мер предосторожности было предложено установить барьеры на реке, которые не позволили бы лодкам и судам беспрепятственно приближаться к зданию.

    Напомним, 22 марта на Вестминстерском мосту террорист на автомобиле сбил прохожих и трех полицейских, потом бросил машину у здания парламента и попытался ворваться в Палату общин. Террориста ликвидировали. Тогда погибли 5 человек, десятки получили ранения.

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