В Нью-Йорке пожарная машина раздавила семейный автомобиль

Не менее 7 человек получили ранения в результате столкновения спешащей на вызов пожарной машины и внедорожника в
Нью-Йорке.
Как пишет New York Post, в Нью-Йорке пожарная машина спешила на вызов о возгорании в высотном доме, когда на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем, в котором находились 7 человек.
Все семь человек получили серьезные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Известно, что в числе пострадавших ребенок, который находится в крайне тяжелом состоянии. Трое пожарных при столкновении получили легкие травмы, им медицинскую помощь оказали на месте происшествия.
Полиция Нью-Йорка выясняет, что стало причиной столкновения, и устанавливает виновников аварии.
Все семь человек получили серьезные травмы и были доставлены в ближайшую больницу. Известно, что в числе пострадавших ребенок, который находится в крайне тяжелом состоянии. Трое пожарных при столкновении получили легкие травмы, им медицинскую помощь оказали на месте происшествия.
Полиция Нью-Йорка выясняет, что стало причиной столкновения, и устанавливает виновников аварии.
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