СМИ: генпрокурор США убедил Трампа не закрывать дело против шерифа Арпайо

Президент США еще с весны планировал помиловать бывшего шерифа Джо Арпайо.
Как пишет The Washington Post, президент США Дональд Трамп еще весной этого года спрашивал генпрокурора Джеффа Сешнса, может ли правительство прекратить расследовать уголовное дело против известного своей непримиримостью в отношении нелегальных иммигрантов шерифа округа Марикопа Джо Арпайо. По сведениям трех источников, на которое ссылается издание, Сешнс тогда ответил, что «это было бы неуместно».
По сведениям издания, президент США уже тогда решил, что в случае вынесения обвинительного заключения он воспользуется правом президента и объявит о помиловании признанного виновным в неуважении к суду Арпайо.
Сара Сандерс, пресс-секретарь президента США: «Разумеется, президент обсуждает правовые вопросы с юристами администрации. Этот случай не стал бы исключением».
Накануне стало известно, что Трамп подписал первый на посту президента США указ о помиловании. В Белом доме 85-летнего Джо Арпайо назвали достойным президентского помилования патриотом Америки. Ранее бывшего шерифа обвиняли во взяточничестве и злоупотреблении властью, но обвинения не были доказаны. При предыдущей администрации Белого дома Арпайо активно выступал против иммиграционной реформы Барака Обамы и выдвигал версию, что свидетельство о рождении бывшего президента является подделкой.
По сведениям издания, президент США уже тогда решил, что в случае вынесения обвинительного заключения он воспользуется правом президента и объявит о помиловании признанного виновным в неуважении к суду Арпайо.
Сара Сандерс, пресс-секретарь президента США: «Разумеется, президент обсуждает правовые вопросы с юристами администрации. Этот случай не стал бы исключением».
Накануне стало известно, что Трамп подписал первый на посту президента США указ о помиловании. В Белом доме 85-летнего Джо Арпайо назвали достойным президентского помилования патриотом Америки. Ранее бывшего шерифа обвиняли во взяточничестве и злоупотреблении властью, но обвинения не были доказаны. При предыдущей администрации Белого дома Арпайо активно выступал против иммиграционной реформы Барака Обамы и выдвигал версию, что свидетельство о рождении бывшего президента является подделкой.
Комментарии