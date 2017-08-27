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  • 27.08, 05:54
    Тайфун «Пакхар» обрушился на южные районы Китая. Гонконг, Китай, аэропорты, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТайфун «Пакхар» обрушился на южные районы Китая

    Тайфун «Пакхар» обрушился на южные районы Китая

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    Тайфун «Пакхар» обрушился на южные районы Китая

    Тайфун «Пакхар» обрушился на южные районы Китая

    Тайфун «Пакхар» обрушился на южные районы Китая

      Южные провинции Китая второй раз за неделю оказались о власти тайфуна.

      Как сообщает Центральное телевидение Китая, первым удар стихии на себя принял город Тайшань в провинции Гуандун. Скорость ветра составляет 33 метра в секунду.

      Из-за приближения тропического шторма «Пакхар» было объявлено штормовое предупреждение, отменены сотни авиарейсов, прервано движение рейсовых автобусов и паромов.

      Регион еще не оправился от удара тайфуна «Хато», который причинил масштабные разрушения и вызвал наводнения. Тогда погибли не менее 18 человек, более сотни получили ранения. К ликвидации последствий стихийного бедствия в Макао впервые привлекли военных.

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