Тайфун «Пакхар» обрушился на южные районы Китая

Южные провинции Китая второй раз за неделю оказались о власти тайфуна.
Как сообщает Центральное телевидение Китая, первым удар стихии на себя принял город Тайшань в провинции Гуандун. Скорость ветра составляет 33 метра в секунду.
Из-за приближения тропического шторма «Пакхар» было объявлено штормовое предупреждение, отменены сотни авиарейсов, прервано движение рейсовых автобусов и паромов.
Регион еще не оправился от удара тайфуна «Хато», который причинил масштабные разрушения и вызвал наводнения. Тогда погибли не менее 18 человек, более сотни получили ранения. К ликвидации последствий стихийного бедствия в Макао впервые привлекли военных.
Из-за приближения тропического шторма «Пакхар» было объявлено штормовое предупреждение, отменены сотни авиарейсов, прервано движение рейсовых автобусов и паромов.
Регион еще не оправился от удара тайфуна «Хато», который причинил масштабные разрушения и вызвал наводнения. Тогда погибли не менее 18 человек, более сотни получили ранения. К ликвидации последствий стихийного бедствия в Макао впервые привлекли военных.
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