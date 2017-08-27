ОБСЕ: в Донбассе за сутки уменьшилось число нарушений «школьного» перемирия

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали меньшее число нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, чем в предыдущие сутки.
Из текста отчета СММ ОБСЕ: «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донецкой области отметила уменьшение нарушений с 140 случаев за предыдущие сутки до 70. При этом около 70% из них произошли, начиная с полуночи до 19:30 25 августа, в основном, в районе между Авдеевкой и Ясиноватой».
В отчете также говорится, что в Луганской области число зафиксированных нарушений снизилось с 70 до 4 (одного взрыва и трех выстрелов).
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но боевые действия продолжались. В среду в Минске стороны заключили «школьное перемирие», которое вступило в силу 25 августа, однако обстрелы не прекратились.
Напомним, договоренность о новом прекращении огня была достигнута на переговорах в Минске. Перемирие, которое решили назвать «школьным», вступило в силу с полуночи 25 августа. В ДНР полагают, что украинские военные готовятся сорвать режим прекращения огня: подтягивают к линии соприкосновения танки, усиливают разведку и готовят диверсионные группы.
В отчете также говорится, что в Луганской области число зафиксированных нарушений снизилось с 70 до 4 (одного взрыва и трех выстрелов).
Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но боевые действия продолжались. В среду в Минске стороны заключили «школьное перемирие», которое вступило в силу 25 августа, однако обстрелы не прекратились.
Напомним, договоренность о новом прекращении огня была достигнута на переговорах в Минске. Перемирие, которое решили назвать «школьным», вступило в силу с полуночи 25 августа. В ДНР полагают, что украинские военные готовятся сорвать режим прекращения огня: подтягивают к линии соприкосновения танки, усиливают разведку и готовят диверсионные группы.
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