СМИ: ликвидация последствий урагана «Харви» в Техасе будет стоить миллиарды долларов

смотреть NASA опубликовало снятое из космоса видео урагана «Харви»

Американские СМИ, не дожидаясь официальных данных властей Техаса об ущербе, который причинил городам этого штата самый мощный за 12 лет ураган на территории США, пытаются проанализировать, во сколько обойдутся восстановительные работы.Как передает CNN , аналитическая компания CoreLogic делала предварительную оценку того, какой ущерб может причинить ураган «Харви».: «Согласно анализу CoreLogic, ураган „Харви“, если достигнет третьей категории, потенциально способен причинить ущерб 232 721 домам на побережье Техаса. Тогда стоимость их реконструкции, включая налоги и трудовые затраты, приблизится к 39,6 млрд долларов. В случае, если ураган „Харви“ будет достигать второй категории, то на ликвидацию урона недвижимости может потребоваться около 17 млрд долларов».По информации Национального центра наблюдения за ураганами США, когда «Харви» обрушился на побережье Техаса он достигал четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. В течение воскресенья ураган ослаб до тропического шторма В настоящее время скорость ветра достигает 29 метров в секунду. Центр шторма не движется и застыл над югом Техаса и Мексиканским заливом. Известно об одном погибшем . Мэр города Рокпорт предположил, что после разбора разрушенных построек число жертв урагана может возрасти.Распространено предупреждение об угрозе серьезного наводнения. также сообщалось, что «Харви» может породить целую серию торнадо в штатах Техас и Луизиана. Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях очевидцы, это уже произошло.Власти штата Техас пока не готовы дать оценку, причиненную ураганом. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 50 округах штата. В 22 округах и городах объявлена обязательная эвакуация. Уже известно, что без электричества остались почти 300 тысяч человек . Повалены деревья, дорожные знаки и светофоры, в некоторых местах начались наводнения. Размыты дороги, разрушены здания, повреждены кровли домов, автомобили, выбиты стекла.