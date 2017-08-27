Гонконг отменяет авиарейсы из-за тропического шторма «Пакхар»

Тропический шторм «Пакхар» приближается к побережью. В аэропорту Гонконга отменены десятки авиарейсов, закрыты офисы и государственные учреждения.
Метеорологическая служба объявила 8-й уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале. В настоящее время центр циклона находится на расстоянии менее 100 км к юго-западу от Гонконга. Тропический шторм «Пакхар» быстро движется на северо-запад. Скорость ветра достигает 110 километров в час, пишет ТАСС.
Из-за непогоды в Гонконге уже отменены десятки авиарейсов, парализовано транспортное сообщение, остановлено движение рейсовых автобусов и паромов. Закрыт проезд по некоторым мостам. Судам рекомендовано укрыться в портах. В воскресенье не будут работать магазины и государственные учреждения.
В китайских провинциях Гуандун, Хайнань, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанском автономном районе ливни могут вызвать наводнения. По прогнозам, «Пакхар» ослабнет, продвинувшись вглубь материка.
«Пакхар» — уже 14-й по счету в сезоне тропический шторм, второй в регионе за последние дни. В среду тихоокеанский тайфун «Хато» принес серьезные разрушения и наводнения. В Макао погибли 8 человек, всего же в регионе жертвами удара стихии стали не менее 18 человек, сотни получили ранения. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли военных.
Из-за непогоды в Гонконге уже отменены десятки авиарейсов, парализовано транспортное сообщение, остановлено движение рейсовых автобусов и паромов. Закрыт проезд по некоторым мостам. Судам рекомендовано укрыться в портах. В воскресенье не будут работать магазины и государственные учреждения.
В китайских провинциях Гуандун, Хайнань, Фуцзянь и Гуанси-Чжуанском автономном районе ливни могут вызвать наводнения. По прогнозам, «Пакхар» ослабнет, продвинувшись вглубь материка.
«Пакхар» — уже 14-й по счету в сезоне тропический шторм, второй в регионе за последние дни. В среду тихоокеанский тайфун «Хато» принес серьезные разрушения и наводнения. В Макао погибли 8 человек, всего же в регионе жертвами удара стихии стали не менее 18 человек, сотни получили ранения. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли военных.
T8 Tropical Storm Pakhar sweeps through Hong Kong harbour on Sunday morning #Pakhar #HongKong pic.twitter.com/ZYsszUM6gj— David Thompson (@DT58EFC) 26 августа 2017 г.
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