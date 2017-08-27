Госдеп США предостерег Украину от попыток завести ядерное оружие

В американском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что Украине не следует начинать собственную ядерную программу, и что страна не готова ко вступлению в НАТО.
Курт Волкер, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине: «Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это было бы плохим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Нам не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс».
В интервью одному из украинских телеканалов Волкер также заявил, что, по его мнению, Украина еще не готова вступить в НАТО, а альянс не готов ее принять, цитирует «Интерфакс».
Курт Волкер: «Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть. И США, и ЕС, и Россия — все должны понять, что Украина — это независимая страна, и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины. Но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО».
По словам Волкера, подготовка страны к вступлению в альянс занимает много времени, и, по его мнению, «Украина не готова к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности».
В интервью одному из украинских телеканалов Волкер также заявил, что, по его мнению, Украина еще не готова вступить в НАТО, а альянс не готов ее принять, цитирует «Интерфакс».
Курт Волкер: «Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готово принять ее в той ситуации, которая сейчас есть. И США, и ЕС, и Россия — все должны понять, что Украина — это независимая страна, и на самом деле никто не может сказать, когда Украина станет членом НАТО. Это полностью решение Украины. Но это не значит, что Украина находится близко к тому, чтобы получить приглашение в НАТО».
По словам Волкера, подготовка страны к вступлению в альянс занимает много времени, и, по его мнению, «Украина не готова к вступлению в НАТО с точки зрения безопасности».
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