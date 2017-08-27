Впервые без золота: в Париже завершился ЧМ по борьбе

Сборная России впервые с
1950-х годов осталась без золотых медалей на чемпионатах мира по борьбе.
На завершившемся в Париже мировом первенстве сборная России по борьбе не завоевала ни одной золотой медали, что является худшим результатом на объединенных мировых первенствах, которые проводятся с 2005 года, пишет ТАСС. Россияне завоевали на турнире пять серебряных и пять бронзовых наград.
Российские борцы вольного и греко-римского стилей остались без золотых наград ЧМ впервые с 1953 года. Три серебра и две бронзы у борцов вольного стиля. Серебряные медали завоевали Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), Хетик Цаболов (74) и Гаджимурад Рашидов (61). Бронза у Алана Гогаева (65) и Владислава Валиева (86).
В состязаниях борцов греко-римского стиля серебро у Александра Чехиркина (75) и Мусы Евлоева (98), бронза у Артёма Суркова (66) и Стемана Маряняна (59). Валерия Лазинская завоевала бронзовую медаль в весе до 63 кг.
Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. Ни разу в истории сборная России не выигрывала на них меньше трех золотых медалей.
Глава Федерации спортивной борьбы России считает, что результат выступления россиян на чемпионате мира в Париже это серьезный повод для разговора на высоком уровне.
Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России: «Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет. Произошедшее в Париже — серьезный звонок за три года до Олимпиады… Нужен фундаментальный разговор, и сегодняшняя ситуация это серьезный повод, чтобы открыто обсудить все вопросы и проблемы, чтобы мы достойно подошли к Играм».
Российские борцы вольного и греко-римского стилей остались без золотых наград ЧМ впервые с 1953 года. Три серебра и две бронзы у борцов вольного стиля. Серебряные медали завоевали Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), Хетик Цаболов (74) и Гаджимурад Рашидов (61). Бронза у Алана Гогаева (65) и Владислава Валиева (86).
В состязаниях борцов греко-римского стиля серебро у Александра Чехиркина (75) и Мусы Евлоева (98), бронза у Артёма Суркова (66) и Стемана Маряняна (59). Валерия Лазинская завоевала бронзовую медаль в весе до 63 кг.
Объединенные чемпионаты мира по греко-римской, женской и вольной борьбе проводятся с 2005 года. Ни разу в истории сборная России не выигрывала на них меньше трех золотых медалей.
Глава Федерации спортивной борьбы России считает, что результат выступления россиян на чемпионате мира в Париже это серьезный повод для разговора на высоком уровне.
Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России: «Если спортсмен проигрывает за пять секунд до конца схватки, это нюансы, мы их доработаем. Но в данном случае речь идет о радикальном решении глобальных проблем, таких как территориальное финансирование, жесткий контроль на местах, ответственность там, где наш вид спорта имеет глобальные традиции, без всего этого тотального превосходства не будет. Произошедшее в Париже — серьезный звонок за три года до Олимпиады… Нужен фундаментальный разговор, и сегодняшняя ситуация это серьезный повод, чтобы открыто обсудить все вопросы и проблемы, чтобы мы достойно подошли к Играм».
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