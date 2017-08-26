Охранник магазина поймал экс-директора своей школы на воровстве: видео

Пользователи соцсетей обсуждают видеоролик, в котором охранник продуктового магазина поймал на краже пожилую женщину, бывшего директора своей школы.
В соцсетях обсуждают видеоролик, выложенный на YouTube в начале августа. На съемке, сделанный мобильным телефоном, охранник продуктового магазина пугает пожилую женщину вызовом полиции и заставляет ее выложить из сумки продукты, за которые она не заплатила: банку шпрот, сыр и бисквиты.
При этом он пытается пристыдить женщину, заявляя: «А ведь Вы же бывший директор моей школы».
Видеоролик вызвал множество комментариев с соцсетях. Историю обсуждают в Twitter и Facebook. Большинство пользователей считают, что охранник магазина поступил подло, выложив эту видеозапись в Интернет. Некоторые даже просят контактные данные женщины, чтобы оказать ей материальную помощь.
Сергей Воронин, пользователь YouTube: «Человек идет на такие поступки в таком возрасте, когда уже денег нет на еду. Должно быть стыдно вам. Я бы заплатил за своего бывшего директора и помог, а не выкладывал бы такие видео. Хочется помочь вашему директору школы, напишите, как ее зовут, город или оставьте контактные данные».
Алина Плотова, пользователь YouTube: «Возмущена жестокостью. Зачем было все выкладывать в Интернет? Ради пиара? Ради подписчиков на канале? А подумал автор о том, каким он может стать в таком возрасте, все ли будет в порядке с памятью? Что, трудно было проявить элементарное милосердие?»
При этом он пытается пристыдить женщину, заявляя: «А ведь Вы же бывший директор моей школы».
Видеоролик вызвал множество комментариев с соцсетях. Историю обсуждают в Twitter и Facebook. Большинство пользователей считают, что охранник магазина поступил подло, выложив эту видеозапись в Интернет. Некоторые даже просят контактные данные женщины, чтобы оказать ей материальную помощь.
Сергей Воронин, пользователь YouTube: «Человек идет на такие поступки в таком возрасте, когда уже денег нет на еду. Должно быть стыдно вам. Я бы заплатил за своего бывшего директора и помог, а не выкладывал бы такие видео. Хочется помочь вашему директору школы, напишите, как ее зовут, город или оставьте контактные данные».
Алина Плотова, пользователь YouTube: «Возмущена жестокостью. Зачем было все выкладывать в Интернет? Ради пиара? Ради подписчиков на канале? А подумал автор о том, каким он может стать в таком возрасте, все ли будет в порядке с памятью? Что, трудно было проявить элементарное милосердие?»
я начинаю думать, что владелец сети «Магнит» какой-то извращенец, что нанимает в охранники исключительно садистов. чтоб смотреть записи.— вувузела (@wywyzela) 26 августа 2017 г.
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