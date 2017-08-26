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  • 26.08, 23:52

    Первый авиалайнер с застрявшими в Турции клиентами Ted Travel вылетел в Москву

    1 комментарий
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Первый авиалайнер с застрявшими в Турции клиентами Ted Travel вылетел в Москву

    Первый авиалайнер с застрявшими в Турции клиентами Ted Travel вылетел в Москву

    Первый авиалайнер с застрявшими в Турции клиентами Ted Travel вылетел в Москву
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Из Антальи в Москву рейсом R3 1102 отправили первую группу российских туристов, оказавшихся в экстремальной ситуации из-за приостановки деятельности компании Ted Travel.

    В Москву отправились первые 170 туристов, приобретавших путевки в Турцию у компании Ted Travel. Рейс R3 1102 вылетел из аэропорта Антальи в 20:13, посадка запланирована в 23:30, пишет «Интерфакс».

    Отправка первого лайнера с клиентами Ted Travel планировалась в субботу днем, но по техническим причинам вылет перенесли на вечер. В пятницу было принято решение, что клиентов Ted Travel вывезет за свой счет авиакомпания «Якутия».

    смотретьВылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер
    Вылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер
    Напомним, компания Ted Travel заявила о приостановке деятельности в четверг. При этом в Турции застряли около 750 туристов, некоторых уже начали выселять из отелей. У россиян стали требовать повторной оплаты проживания, чартерные рейсы отменили. Проблемы возникли еще у 3 тысяч клиентов, которые уже оплатили Ted Travel туры, но отдохнуть не смогут.

    Для пострадавших от действий компании Ted Travel туристов действуют телефоны «горячей линии»:

    Ростуризм + 7 985 226 82 71,
    Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
    Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
    Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.

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