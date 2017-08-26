Первый авиалайнер с застрявшими в Турции клиентами Ted Travel вылетел в Москву

Из Антальи в Москву рейсом R3 1102 отправили первую группу российских туристов, оказавшихся в экстремальной ситуации
из-за приостановки деятельности компании Ted Travel.
В Москву отправились первые 170 туристов, приобретавших путевки в Турцию у компании Ted Travel. Рейс R3 1102 вылетел из аэропорта Антальи в 20:13, посадка запланирована в 23:30, пишет «Интерфакс».
Отправка первого лайнера с клиентами Ted Travel планировалась в субботу днем, но по техническим причинам вылет перенесли на вечер. В пятницу было принято решение, что клиентов Ted Travel вывезет за свой счет авиакомпания «Якутия».
Напомним, компания Ted Travel заявила о приостановке деятельности в четверг. При этом в Турции застряли около 750 туристов, некоторых уже начали выселять из отелей. У россиян стали требовать повторной оплаты проживания, чартерные рейсы отменили. Проблемы возникли еще у 3 тысяч клиентов, которые уже оплатили Ted Travel туры, но отдохнуть не смогут.
Для пострадавших от действий компании Ted Travel туристов действуют телефоны «горячей линии»:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
Отправка первого лайнера с клиентами Ted Travel планировалась в субботу днем, но по техническим причинам вылет перенесли на вечер. В пятницу было принято решение, что клиентов Ted Travel вывезет за свой счет авиакомпания «Якутия».
Напомним, компания Ted Travel заявила о приостановке деятельности в четверг. При этом в Турции застряли около 750 туристов, некоторых уже начали выселять из отелей. У россиян стали требовать повторной оплаты проживания, чартерные рейсы отменили. Проблемы возникли еще у 3 тысяч клиентов, которые уже оплатили Ted Travel туры, но отдохнуть не смогут.
Для пострадавших от действий компании Ted Travel туристов действуют телефоны «горячей линии»:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
Комментарии