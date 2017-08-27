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  • 27.08, 01:22

    Додон осудил идею вывода российских миротворцев из Приднестровья

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Додон осудил идею вывода российских миротворцев из Приднестровья

    Додон осудил идею вывода российских миротворцев из Приднестровья

    Додон осудил идею вывода российских миротворцев из Приднестровья
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал инициативу правительства своей страны о выводе российских миротворцев, назвав их попыткой принудительного размораживания приднестровского конфликта.

    Президент Молдавии прокомментировал предложение вынести на обсуждение Генассамблеи ООН вопрос о выводе иностранных вооруженных сил из страны. По словам Игоря Додона, вопрос, поднятый постпредом страны при ООН по инициативе правительства, вероятно, не продвинется дальше простых деклараций.

    Игорь Додон, президент Молдавии: «Уверен, что этот очередной антироссийский демарш правительства Молдавии останется только на уровне деклараций и направлен на внешнего западного потребителя, в надежде заручиться поддержкой для получения очередной дозы финансовых вливаний».

    Додон подчеркнул, что правительство уже осознало свою ошибку и внесло правки в декларацию, поскольку вывод войск может привести к срыву миротворческой операции в зоне приднестровского конфликта, цитирует РИА Новости.

    Игорь Додон: «Это показывает непрофессионализм молдавских чиновников в этом вопросе и спешность в декларациях для того, чтоб угодить своим кураторам. Ничего общего с интересами Молдавии это не имеет, и, уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа».

    Ранее сообщалось, что президент Молдавии заблокировал проект парламента о том, чтобы отмечать 9 Мая не только День Победы, но и День Европы.

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