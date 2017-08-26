Лукашенко с сыном Николаем собрал 105 тонн картошки: видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке.
Сбор урожая продолжался весь день, вместе с президентом в поле трудился его сын Николай и еще несколько десятков человек, а также трактор.
Пресс-служба президента Республики Беларусь: «Сегодня в насыщенном графике Президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай»
Всего убрано 3 гектара, с которых собрали 105 тонн картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 центнеров с гектара, передает агентство БЕЛТА.
Отмечается, что подобная совместная работа стала уже доброй традицией на президентском подворье. Часть урожая передается в социальные учреждения — детям и пожилым людям.
Пресс-служба президента Республики Беларусь: «Сегодня в насыщенном графике Президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай»
Всего убрано 3 гектара, с которых собрали 105 тонн картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 центнеров с гектара, передает агентство БЕЛТА.
Отмечается, что подобная совместная работа стала уже доброй традицией на президентском подворье. Часть урожая передается в социальные учреждения — детям и пожилым людям.
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