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  • 26.08, 22:20

    Лукашенко с сыном Николаем собрал 105 тонн картошки: видео

    2 комментария
    Лукашенко с сыном Николаем собрал 105 тонн картошки: видео

    Лукашенко с сыном Николаем собрал 105 тонн картошки: видео

    Лукашенко с сыном Николаем собрал 105 тонн картошки: видео

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу занимался уборкой картофеля на своем участке.

    Сбор урожая продолжался весь день, вместе с президентом в поле трудился его сын Николай и еще несколько десятков человек, а также трактор.

    Пресс-служба президента Республики Беларусь: «Сегодня в насыщенном графике Президента выдался относительно свободный день, и он работал на своем участке. Собирал урожай»

    Всего убрано 3 гектара, с которых собрали 105 тонн картофеля. Урожайность, таким образом, составила 350 центнеров с гектара, передает агентство БЕЛТА.

    Отмечается, что подобная совместная работа стала уже доброй традицией на президентском подворье. Часть урожая передается в социальные учреждения — детям и пожилым людям.

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