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  • 26.08, 22:20

    Дипломаты предупредили россиян об опасности терактов в Лондоне

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    Дипломаты предупредили россиян об опасности терактов в Лондоне

    Дипломаты предупредили россиян об опасности терактов в Лондоне

    Дипломаты предупредили россиян об опасности терактов в Лондоне
  • Фото Associated Press © 2017, Lauren Hurley

    • Посольство РФ в Великобритании предостерегло россиян от посещения карнавала в Лондоне.

    Дипломаты напомнили, что накануне, 25 августа, вечером в районе Букингемского дворца произошел теракт.

    Посольство РФ в Великобритании: «Напоминаем гражданам о серьезном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей».

    В связи с этим в дипмиссии предупредили об опасности посещения карнавала, который пройдет в лондонском районе Ноттинг-Хилл 27 и 28 августа.

    смотретьМужчина с ножом атаковал полицейских в центре Лондона
    Мужчина с ножом атаковал полицейских в центре Лондона
    Напомним, накануне вечером 26-летний мужчина с ножом напал на полицейских, которые пытались его задержать возле Букингемского дворца. При обыске в его машине нашли меч длиной 1,2 метра.

    Также вечером в пятницу в Брюсселе 30-летний выходец из Сомали напал на полицейских в центре города. Террорист, оказавший сопротивление стражам порядка, был застрелен.

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