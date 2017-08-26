Дипломаты предупредили россиян об опасности терактов в Лондоне

Посольство РФ в Великобритании предостерегло россиян от посещения карнавала в Лондоне.
Дипломаты напомнили, что накануне, 25 августа, вечером в районе Букингемского дворца произошел теракт.
Посольство РФ в Великобритании: «Напоминаем гражданам о серьезном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей».
В связи с этим в дипмиссии предупредили об опасности посещения карнавала, который пройдет в лондонском районе Ноттинг-Хилл 27 и 28 августа.
Напомним, накануне вечером 26-летний мужчина с ножом напал на полицейских, которые пытались его задержать возле Букингемского дворца. При обыске в его машине нашли меч длиной 1,2 метра.
Также вечером в пятницу в Брюсселе 30-летний выходец из Сомали напал на полицейских в центре города. Террорист, оказавший сопротивление стражам порядка, был застрелен.
Посольство РФ в Великобритании: «Напоминаем гражданам о серьезном уровне террористической опасности в Великобритании. В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей».
В связи с этим в дипмиссии предупредили об опасности посещения карнавала, который пройдет в лондонском районе Ноттинг-Хилл 27 и 28 августа.
Напомним, накануне вечером 26-летний мужчина с ножом напал на полицейских, которые пытались его задержать возле Букингемского дворца. При обыске в его машине нашли меч длиной 1,2 метра.
Также вечером в пятницу в Брюсселе 30-летний выходец из Сомали напал на полицейских в центре города. Террорист, оказавший сопротивление стражам порядка, был застрелен.
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