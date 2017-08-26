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  • 26.08, 22:20

    В Новосибирске около тысячи зданий остались без света из-за взрыва на ТЭЦ

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    В Новосибирске около тысячи зданий остались без света <nobr>из-за</nobr> взрыва на ТЭЦ

    В Новосибирске около тысячи зданий остались без света из-за взрыва на ТЭЦ

    В Новосибирске около тысячи зданий остались без света <nobr>из-за</nobr> взрыва на ТЭЦ

    В Ленинском районе Новосибирска под отключение электроэнергии из-за взрыва и пожара на ТЭЦ попали около тысячи жилых домов и других объектов.

    Как рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, под отключения попали более 90 объектов соцназначения и среди них три медицинских учреждения, в которых электроснабжение частично восстановлено.

    Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по региону: «Под отключения, по предварительным данным, попала часть Ленинского района, около тысячи объектов, в том числе более 90 объектов социального назначения, три серьезных медицинских учреждения. По медицинским учреждениям полного отключения не произошло, есть мерцание, тем не менее все оборудование работает, медицинские учреждения готовы к переходу на резервные источники электропитания».

    Орлов добавил, что пожару сразу же был присвоен третий ранг сложности из четырех. В его тушении участвовали 22 единицы техники и 66 человек личного состава. В настоящее время пожар полностью ликвидирован, передает ТАСС.

    Между тем в Минэнерго РФ уточнили, что в настоящий момент без электричества остаются 18,3 тысячи жителей города. Ведутся аварийно-восстановительные работы

    смотретьНа Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар
    На Новосибирской ТЭЦ после хлопка вспыхнул пожар
    Ранее сообщалось, что на территории ТЭЦ-2 Новосибирска из-за возгорания масла в трансформаторе произошел взрыв, а затем начался пожар. Из-за аварии в нескольких жилых кварталах Новосибирска отключено электричество, не работают светофоры. В компании «СИБЭКО», которая обслуживает ТЭЦ, обещали, что электропитание во всем городе будет восстановлено в ближайшие 3–4 часа.

    Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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