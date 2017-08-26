Боксер-чемпион Носов заявил о попытке взорвать его машину в Москве

Координатор общественного движения «Сорок Сороков» и чемпион России по боксу Владимир Носов сообщил, что неизвестные попытались взорвать его автомобиль в Москве.
Носов заявил, что сегодня днем его автомобиль подожги, после чего должен был прогреметь взрыв. Спортсмен обнаружил «под бензобаком на крыле колеса след от поджога», а «в шине — вставленную самопальную свечку». По его словам, в автосервисе подтвердили, что произошел внутренний поджог бензобака.
Носов уже обратился с заявлением в правоохранительные органы. Произошедшее он связал с борьбой движения «Сорок Сороков», которое занимается защитой строительства православных храмов, против показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, передает ТАСС.
Кроме того, лидер «Сорока Сороков» Андрей Кормухин заявил, что активистам уже давно поступают угрозы, однако члены движения не обращали на них внимания.
Носов уже обратился с заявлением в правоохранительные органы. Произошедшее он связал с борьбой движения «Сорок Сороков», которое занимается защитой строительства православных храмов, против показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, передает ТАСС.
Кроме того, лидер «Сорока Сороков» Андрей Кормухин заявил, что активистам уже давно поступают угрозы, однако члены движения не обращали на них внимания.
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