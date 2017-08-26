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  • 26.08, 20:50

    Ставропольским полицейским запретили ходить в бары

    3 комментария

    Ставропольским полицейским запретили ходить в бары

    Ставропольским полицейским запретили ходить в бары

    Полицейские Ставропольского края возмущены запретом ходить в бары и рестораны по выходным.

    Соответствующий приказ подписал начальник ГУ МВД по Ставропольскому краю Александр Олдак.

    Также руководство решило запретить полицейским в праздничные дни покидать пределы того муниципального района, который они обслуживают.

    Проинструктировать стражей порядка о правилах поведения в свободное время поручено начальникам полицейских подразделений.

    В связи с приказом сотрудники уже направили жалобу в Генпрокуратуру. Правоохранители считают, что подобное ограничение их прав противоречит Конституции. Как сообщает «Газета.Ru», ставропольских полицейских поддержали их коллеги из других регионов России.

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