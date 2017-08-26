Жизнь в складчину: до России добралась мировая лихорадка бережливости

Мировая лихорадка бережливости, которой заразились миллионы людей в самых разных уголках планеты, добралась до России. А крупные экономические издания, такие как Forbes и Business Times, уже рассуждают, сможет ли это увлечение в ближайшем будущем изменить весь курс развития мировой экономики.

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В Америке, откуда все и пошло, это называют мудреным термином sharing economy, то есть «экономика совместного потребления». По-русски же смысл новой экономической моды можно объяснить еще доступнее «делись тем, что имеешь, а что не имеешь — покупай в складчину».



Получается, что любую вещь можно поделить, поделиться ею, совместно сэкономить или даже заработать. В Сети полно сайтов, где можно сдать в аренду все что угодно или, наоборот, в пару кликов взять напрокат.



Молодая мама Екатерина прекрасно это понимает и потому совсем перестала покупать своим детям игрушки.



Екатерина, молодая мама: «Игрушечная кухня стоит около семи тысяч. Если я беру ее в прокат, то плачу 500 рублей в неделю, как правило двух недель нам хватает».



Другая предприимчивая мамочка за 100 тысяч рублей декретных выплат организовала прокат колясок и детских кресел. Сейчас у нее несколько пунктов выдачи в разных городах и товаров на миллион рублей.



И это не предел. В 2008-м три американских приятеля разместили объявление в Сети и сдали на сутки комнату с надувными матрасами всего за 80 долларов. Теперь их сервис по аренде частных апартаментов стоит более 30 миллиардов. Через него свое жилье может сдать любой — хоть в африканской деревне, хоть в центре Магадана.



Лориана Сердар — успешная столичная бизнесвумен, но без личной машины. Она передвигается исключительно на прокатных авто под модным словом «каршеринг». Все теперь находится, бронируется и открывается в пару касаний пальца на смартфоне. Но не это чудо техники. Главное, по словам Лорианы, месяц на каршеринге уже сейчас дешевле, чем на своей машине.



С учетом расходов на бензин, техобслуживание и страховку владение своим автомобилем в год и правда выходит дороже. Но тут как в поговорке «любишь кататься — люби и саночки возить». Хочется своего — придется переплачивать, хочется разного, да побольше — делись с другими.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Дубинина.