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  • 26.08, 20:50
    Жизнь в складчину: до России добралась мировая лихорадка бережливости. экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖизнь в складчину: до России добралась мировая лихорадка бережливости

    Жизнь в складчину: до России добралась мировая лихорадка бережливости

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    Жизнь в складчину: до России добралась мировая лихорадка бережливости

    Жизнь в складчину: до России добралась мировая лихорадка бережливости

      Мировая лихорадка бережливости, которой заразились миллионы людей в самых разных уголках планеты, добралась до России. А крупные экономические издания, такие как Forbes и Business Times, уже рассуждают, сможет ли это увлечение в ближайшем будущем изменить весь курс развития мировой экономики.

      В Америке, откуда все и пошло, это называют мудреным термином sharing economy, то есть «экономика совместного потребления». По-русски же смысл новой экономической моды можно объяснить еще доступнее «делись тем, что имеешь, а что не имеешь — покупай в складчину».

      Получается, что любую вещь можно поделить, поделиться ею, совместно сэкономить или даже заработать. В Сети полно сайтов, где можно сдать в аренду все что угодно или, наоборот, в пару кликов взять напрокат.

      Молодая мама Екатерина прекрасно это понимает и потому совсем перестала покупать своим детям игрушки.

      Екатерина, молодая мама: «Игрушечная кухня стоит около семи тысяч. Если я беру ее в прокат, то плачу 500 рублей в неделю, как правило двух недель нам хватает».

      Другая предприимчивая мамочка за 100 тысяч рублей декретных выплат организовала прокат колясок и детских кресел. Сейчас у нее несколько пунктов выдачи в разных городах и товаров на миллион рублей.

      И это не предел. В 2008-м три американских приятеля разместили объявление в Сети и сдали на сутки комнату с надувными матрасами всего за 80 долларов. Теперь их сервис по аренде частных апартаментов стоит более 30 миллиардов. Через него свое жилье может сдать любой — хоть в африканской деревне, хоть в центре Магадана.

      Лориана Сердар — успешная столичная бизнесвумен, но без личной машины. Она передвигается исключительно на прокатных авто под модным словом «каршеринг». Все теперь находится, бронируется и открывается в пару касаний пальца на смартфоне. Но не это чудо техники. Главное, по словам Лорианы, месяц на каршеринге уже сейчас дешевле, чем на своей машине.

      С учетом расходов на бензин, техобслуживание и страховку владение своим автомобилем в год и правда выходит дороже. Но тут как в поговорке «любишь кататься — люби и саночки возить». Хочется своего — придется переплачивать, хочется разного, да побольше — делись с другими.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Николая Дубинина.

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