Молодого француза задержали за подготовку атак на гей-клубы

Французская полиция задержала подозреваемого в подготовке атак на популярные среди
секс-меньшинств заведения.
По данным правоохранительных органов, 22-летний мужчина собирался устроить нападения на бары, ночные клубы и другие места, которые посещают сексуальные меньшинства.
Пока не установлено, был ли связан задержанный с какими-либо экстремистскими группировками. Как отмечает РИА Новости, план злоумышленника не был до конца разработан.
Молодой человек, задержанный в коммуне Сен-Дени, взят под стражу.
Не исключено, что французским правоохранителям удалось предотвратить трагедию, произошедшую 12 июня прошлого года в Орландо. Тогда 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин ворвался в ночной гей-клуб Pulse и устроил стрельбу. Погибли 49 человек, еще 53 получили ранения.
Пока не установлено, был ли связан задержанный с какими-либо экстремистскими группировками. Как отмечает РИА Новости, план злоумышленника не был до конца разработан.
Молодой человек, задержанный в коммуне Сен-Дени, взят под стражу.
Не исключено, что французским правоохранителям удалось предотвратить трагедию, произошедшую 12 июня прошлого года в Орландо. Тогда 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин ворвался в ночной гей-клуб Pulse и устроил стрельбу. Погибли 49 человек, еще 53 получили ранения.
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