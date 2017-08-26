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  • 26.08, 19:18

    Молодого француза задержали за подготовку атак на гей-клубы

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    Молодого француза задержали за подготовку атак на гей-клубы

    Молодого француза задержали за подготовку атак на <nobr>гей-клубы</nobr>

    Французская полиция задержала подозреваемого в подготовке атак на популярные среди секс-меньшинств заведения.

    По данным правоохранительных органов, 22-летний мужчина собирался устроить нападения на бары, ночные клубы и другие места, которые посещают сексуальные меньшинства.

    Пока не установлено, был ли связан задержанный с какими-либо экстремистскими группировками. Как отмечает РИА Новости, план злоумышленника не был до конца разработан.

    Молодой человек, задержанный в коммуне Сен-Дени, взят под стражу.

    Не исключено, что французским правоохранителям удалось предотвратить трагедию, произошедшую 12 июня прошлого года в Орландо. Тогда 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин ворвался в ночной гей-клуб Pulse и устроил стрельбу. Погибли 49 человек, еще 53 получили ранения.

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