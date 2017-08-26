Эротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ

Дорогая, прости, не смогла удержаться просто… 😊☄ #вседеловоператоре💪🏼 @xenia_sobchak Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Авг 25 2017 в 9:42 PDT

Певица Глюкоза (Глюк’oZa) опубликовала в соцсети ответ на иронический пост Ксении Собчак, в котором телеведущая высмеивает гламурных девушек, записывающих эротическое видео в душе.Глюкоза записала видеоролик, на котором она в соблазнительном купальнике танцует под струями воды. «Прости, дорогая, не сдержалась!» — прокомментировала видео Глюкоза и отметила с помощью хештега, что успех зависит от оператора.Днем ранее Ксения Собчак выложила на своей странице пародию на многочисленных девушек, которые принимают «эротический душ» и выкладывают видео в соцсети. «Посвящается всем эротическим видео „под душем“ , „ на камне“,„вылезаю из бассейна медленно“, „пью воду и обливаюсь“ этого лета!!!», — заявила светская львица.