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  • 26.08, 19:18
    Эротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ. знаменитости, Собчак Ксения, соцсети, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ

    Эротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ

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    Эротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ

    Эротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ

    Эротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ

      Глюкоза против Ксении Собчак: мокрые знаменитости сражаются в Instagram.

      Певица Глюкоза (Глюк’oZa) опубликовала в соцсети ответ на иронический пост Ксении Собчак, в котором телеведущая высмеивает гламурных девушек, записывающих эротическое видео в душе.

      Глюкоза записала видеоролик, на котором она в соблазнительном купальнике танцует под струями воды. «Прости, дорогая, не сдержалась!» — прокомментировала видео Глюкоза и отметила с помощью хештега, что успех зависит от оператора.



      Днем ранее Ксения Собчак выложила на своей странице пародию на многочисленных девушек, которые принимают «эротический душ» и выкладывают видео в соцсети. «Посвящается всем эротическим видео „под душем“ , „ на камне“,„вылезаю из бассейна медленно“, „пью воду и обливаюсь“ этого лета!!!», — заявила светская львица.


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