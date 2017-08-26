Эротический баттл: Глюкоза показала Собчак, как надо принимать душ

Глюкоза против Ксении Собчак: мокрые знаменитости сражаются в Instagram.
Певица Глюкоза (Глюк’oZa) опубликовала в соцсети ответ на иронический пост Ксении Собчак, в котором телеведущая высмеивает гламурных девушек, записывающих эротическое видео в душе.
Глюкоза записала видеоролик, на котором она в соблазнительном купальнике танцует под струями воды. «Прости, дорогая, не сдержалась!» — прокомментировала видео Глюкоза и отметила с помощью хештега, что успех зависит от оператора.
Днем ранее Ксения Собчак выложила на своей странице пародию на многочисленных девушек, которые принимают «эротический душ» и выкладывают видео в соцсети. «Посвящается всем эротическим видео „под душем“ , „ на камне“,„вылезаю из бассейна медленно“, „пью воду и обливаюсь“ этого лета!!!», — заявила светская львица.
Глюкоза записала видеоролик, на котором она в соблазнительном купальнике танцует под струями воды. «Прости, дорогая, не сдержалась!» — прокомментировала видео Глюкоза и отметила с помощью хештега, что успех зависит от оператора.
Днем ранее Ксения Собчак выложила на своей странице пародию на многочисленных девушек, которые принимают «эротический душ» и выкладывают видео в соцсети. «Посвящается всем эротическим видео „под душем“ , „ на камне“,„вылезаю из бассейна медленно“, „пью воду и обливаюсь“ этого лета!!!», — заявила светская львица.
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