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  • 26.08, 19:18

    Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

    3 комментария

    Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

    Донецк и Симферополь стали <nobr>городами-побратимами</nobr>

    Главы Донецка и Симферополя на встрече интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Донецке подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами.

    После подписания с Донецком соглашения о городах-побратимах мэр Симферополя Геннадий Бахарев назвал событие знаковым и добавил, что городам предстоит еще сильнее укрепить отношения.

    Геннадий Бахарев, мэр Симферополя: «Мы с вами делаем правое дело, поздравляю с праздником и успехов в развитии».

    И.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что соглашение станет новым шагом в развитии Донецка.

    Алексей Кулемзин, и. о. главы Донецка: «Я убежден, что мы наполним соглашение поставками нашей продукции благодаря вашей помощи и поддержке. Уверен в успехе, наше сотрудничество будет и далее развиваться».

    Побратимство Симферополя и Донецка предполагает развитие связей в области культуры, торговли, науки и других сферах.

    Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания города-героя.

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