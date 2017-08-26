Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

Главы Донецка и Симферополя на встрече интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Донецке подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами.
После подписания с Донецком соглашения о городах-побратимах мэр Симферополя Геннадий Бахарев назвал событие знаковым и добавил, что городам предстоит еще сильнее укрепить отношения.
Геннадий Бахарев, мэр Симферополя: «Мы с вами делаем правое дело, поздравляю с праздником и успехов в развитии».
И.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что соглашение станет новым шагом в развитии Донецка.
Алексей Кулемзин, и. о. главы Донецка: «Я убежден, что мы наполним соглашение поставками нашей продукции благодаря вашей помощи и поддержке. Уверен в успехе, наше сотрудничество будет и далее развиваться».
Побратимство Симферополя и Донецка предполагает развитие связей в области культуры, торговли, науки и других сферах.
Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания города-героя.
Геннадий Бахарев, мэр Симферополя: «Мы с вами делаем правое дело, поздравляю с праздником и успехов в развитии».
И.о. главы администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, что соглашение станет новым шагом в развитии Донецка.
Алексей Кулемзин, и. о. главы Донецка: «Я убежден, что мы наполним соглашение поставками нашей продукции благодаря вашей помощи и поддержке. Уверен в успехе, наше сотрудничество будет и далее развиваться».
Побратимство Симферополя и Донецка предполагает развитие связей в области культуры, торговли, науки и других сферах.
Ранее сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания города-героя.
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