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  • 26.08, 17:48

    В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

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    В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

    В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

    В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

    В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Жалобы поступают от пользователей из разных стран.

    Сообщения о сбое в работе Facebook и Instagram пользователи публикуют в Twitter. Тысячи людей по всему миру пишут, что не могут зайти в социальные сети, отправить сообщения или загрузить посты.






    По данным сайта downdetector, в Facebook и принадлежащем ему Instagram сбои начались одновременно во второй половине дня.

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