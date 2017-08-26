В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Жалобы поступают от пользователей из разных стран.
Сообщения о сбое в работе Facebook и Instagram пользователи публикуют в Twitter. Тысячи людей по всему миру пишут, что не могут зайти в социальные сети, отправить сообщения или загрузить посты.
По данным сайта downdetector, в Facebook и принадлежащем ему Instagram сбои начались одновременно во второй половине дня.
Мир в опасности)— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) 26 августа 2017 г.
Инстаграм и фейсбук…. не работают pic.twitter.com/cSqehDlNSW
Facebook, Instagram and Messenger down.— TRUTH or COMEDY (@ThatSarcasmDude) 26 августа 2017 г.
Me: pic.twitter.com/ZqNh958GUQ
По данным сайта downdetector, в Facebook и принадлежащем ему Instagram сбои начались одновременно во второй половине дня.
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