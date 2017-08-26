Батюшка-экзорцист борется с бесами на окраине Новокузнецка: видео

В России почти нет тех, кто практикует таинственный и жутковатый обряд, который на Западе называют экзорцизмом. Официальная наука не берется объяснить, что же на самом деле происходит на жутковатых сеансах изгнания демонов. И сам патриарх Кирилл обмолвился, что даже ему страшно видеть, как из обычных на вид людей выходит нечистая сила.

Храм Иоанна Воина, что на окраине Новокузнецка, стоит буквально на пути в ад — сразу за ним шахта Зыряновская, где погибли 67 горняков. Отец Василий гонит бесов дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. 20 лет назад отец Василий перестроил старый барак в храм и открыл в себе необычный дар. Сами бесы в его присутствии испытывают адские муки.



Стоит ему начать отчитку (так в православии называют обряд экзорцизма), как в храме начинает такое творится, хоть святых выноси. На всю страну батюшка с Урала прогремел 10 лет назад благодаря телевидению и словоохотливому бесу бабы Любы.



С тех пор от паломников, желающих изгнать из себя нечисть всех мастей, нет отбоя. Да и в местных жителях бес заводится с завидной регулярностью.



Для борьбы с нечистью у отца Василий есть свое проверенное средство — масло растительное. Другой давно бы поставил производство масла с антибесовскими добавками на поток, да еще и отсудил бы у Михалкова торговую марку «Бесогон». Но у батюшки от трудов праведных одни расходы — то рясу одержимые порвут, то елей разольют, то синяков понаставят.



Наука происходящее в храме объяснить не может, поэтому на всякий случай относится скептически. Психиатр Владимир Файнзильберг ставит диагноз — массовый психоз. И в самой церкви есть те, кто методы отца Василия не разделяет и даже критикует. Отец Анатолий — по образованию врач-невропатолог — руководит центром реабилитации для алкоголиков и наркоманов. Сюда же частенько привозят и тех, кто нуждается в помощи после, казалось бы, исцеляющих обрядов изгнания бесов.



Но жители абашевской бесовской аномалии уверены, их жизнь течет своим чередом только благодаря заступничеству отца Василия. Ведь каждый день вместе с прихожанами в церковь пробираются и бесы, и начинается его дозор. И каждому жителю маленького шахтерского поселка даже страшно представить, что было бы, не будь у них этого щита, который защищает хрупкий мир от нечистой силы, отмечает корреспондент НТВ Юлия Шатилова.



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