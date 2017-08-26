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  • 26.08, 17:48

    Финская полиция отпустила троих задержанных по делу о резне в Турку

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    Финская полиция отпустила троих задержанных по делу о резне в Турку

    Финская полиция отпустила троих задержанных по делу о резне в Турку

    Финская полиция отпустила троих задержанных по делу о резне в Турку
  • Фото Reuters © 2017

    • Полиция Финляндии освободила троих из семи задержанных по делу о теракте в городе Турку.

    Полиция Финляндии освободила из-под стражи троих из семи задержанных по делу о теракте в городе Турку, который произошел на прошлой неделе. Двое освобожденных — граждане Марокко, третий — гражданин Алжира, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

    смотретьРезню в городе Турку финская полиция квалифицировала как теракт
    Резню в городе Турку финская полиция квалифицировала как теракт
    Под стражей остаются еще четыре человека. Главный подозреваемый — 18-летний марокканец, прибывший в Финляндию год назад в поисках убежища. Он был исполнителем теракта: напал с ножом на прохожих в Турку, убив двух женщин и ранив еще восьмерых человек, среди которых были не только финны, но и иностранцы. Известно, что преступник ранее интересовался, как вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство».

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