Мировая закулиса: финансовая элита провела закрытую встречу в США

В американском городке Джексон-Хоул провели встречу те, кого можно без всякого преувеличения назвать мировой финансовой закулисой. В последние дни августа финансовая элита Запада и Востока о чем-то шепталась за закрытыми дверями.

Судьба мира находится в руках тех, кто съехался в тихую деревушку Джексон-Хоу. Там собрались главы Центробанков и руководители крупнейших мировых корпораций.



Их встреча окутана ореолом таинственности — посторонним вход запрещен. Журналистов не пустили даже на порог конференц-зала.



Эта тайная вечеря финансовых воротил планеты впервые привлекла к себе внимание в 2008-м, когда полыхал пожар мирового экономического кризиса. По иронии судьбы, тем, кто разжег огонь, в итоге пришлось его и тушить. В роли главной пожарной дружины выступили Европейский центробанк и Федеральная резервная система США.



Профессор экономики Калифорнийского университета Алан Ауэрбах — один из немногих приглашенных гостей, у которого можно спросить: так решилась или нет судьба мира.



Алан Ауэрбах, профессор экономики Калифорнийского университета: «Все важные вопросы здесь обсудили в кулуарах. Пока вывод следующий: остаются страны, где все плохо, но в целом глобальная экономика выздоравливает, и это очень положительно отразится на России».



С виду все выглядело очень скромно. Финансовые воротилы обсуждали судьбы мира на пластиковых стульях, какие даже в дешевых уличных кафешках редко встретишь. Но сотни биржевых трейдеров по всему миру прильнули к мониторам, ведь от любого слова долетевшего из-за этих стен, котировки могут рвануть вверх или спикировать вниз.



Подробнее о встрече самых влиятельных банкиров — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Суханова.

