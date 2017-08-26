Ватикан сообщил о планах террористов убить папу римского

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что террористы планируют напасть на папу римского Франциска.
По словам кардинала, до него дошло видео, в котором утверждается, что террористы выбрали папу римского своей целью и готовят на него покушение.
Кроме того, добавил Паролин, не так давно он видел и другую видеозапись, распространенную сторонниками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». В ней также содержались угрозы и говорилось о планируемых на территории Италии терактах. Причем Ватикан был указан среди возможных целей атаки.
При это Паролин заявил, что службы безопасности Ватикана отличаются высоким уровнем подготовки и не требуют дополнительного усиления, передает «Газета.ru».
Кроме того, добавил Паролин, не так давно он видел и другую видеозапись, распространенную сторонниками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». В ней также содержались угрозы и говорилось о планируемых на территории Италии терактах. Причем Ватикан был указан среди возможных целей атаки.
При это Паролин заявил, что службы безопасности Ватикана отличаются высоким уровнем подготовки и не требуют дополнительного усиления, передает «Газета.ru».
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