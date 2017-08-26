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  • 26.08, 17:47

    Ватикан сообщил о планах террористов убить папу римского

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    Ватикан сообщил о планах террористов убить папу римского

    Ватикан сообщил о планах террористов убить папу римского

    Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил, что террористы планируют напасть на папу римского Франциска.

    По словам кардинала, до него дошло видео, в котором утверждается, что террористы выбрали папу римского своей целью и готовят на него покушение.

    Кроме того, добавил Паролин, не так давно он видел и другую видеозапись, распространенную сторонниками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». В ней также содержались угрозы и говорилось о планируемых на территории Италии терактах. Причем Ватикан был указан среди возможных целей атаки.

    При это Паролин заявил, что службы безопасности Ватикана отличаются высоким уровнем подготовки и не требуют дополнительного усиления, передает «Газета.ru».

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