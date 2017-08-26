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  • 26.08, 17:48

    Рамзан Кадыров готов усыновить брошенных террористами ИГИЛ детей

    1 комментарий
    Рамзан Кадыров готов усыновить брошенных террористами ИГИЛ детей

    Рамзан Кадыров готов усыновить брошенных террористами ИГИЛ детей

    Рамзан Кадыров готов усыновить брошенных террористами ИГИЛ детей

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о группе российских детей и двух женщинах, которых планируют вернуть из Ирака в Россию.

    Власти Чечни собираются заняться эвакуацией двух российских женщин и четверых детей из Ирака на родину. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

    Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Мы обсудили задачи на ближайшее время и перспективу. Прежде всего, определили группу российских граждан, возвращением которых предстоит сейчас заняться. Это две женщины и четыре ребенка».

    Ранее Кадыров выложил в Instagram видеоролик, снятый в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о русских детях, чьи родители примкнули к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выразил надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу. Позже он сообщил, что найдены родственники четырех российских детей.

    Кадыров добавил, что в детском приюте Аль-Сахилия в Багдаде содержатся 75 сирот из России. В ближайшее время власти намерены оказать материальную поддержку этому учреждению.

    Рамзан Кадыров: «Во вторник всем детям и 32 сотрудникам будут доставлены полные комплекты одежды. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова берет на себя все расходы по материально — техническому обеспечению приюта до конца этого года. Это ни в коем случае не связано с тем, что иракские власти не уделяют должного внимания».

    Глава региона отметил, что с администрацией приюта достигнута договоренность о том, что «ни один из детей, которые даже предположительно могут быть из стран СНГ, не будет усыновлен ни в Ираке ни в другой стране без нашего ведома». «Если же останутся дети, чьих родственников не удастся найти, мы сделаем все, чтобы их усыновителями стали только россияне. Каждый из нас готов взять на содержание и воспитания сирот», — написал он в Instagram.

    Я встретился с членом Совета Федерации РФ, своим Представителем в странах Ближнего Востока и Северной Африки, дорогим БРАТОМ Зиядом Сабсаби. Он подробно рассказал об итогах очередного этапа возвращения на Родину наших российских детей. Как мы ранее сообщали, в пятницу спецрейсом из Багдада вывезены в Россию три девочки и два мальчика. Им от двух до девяти лет. Всех передали родным и близким людям из Дагестана. Мы обсудили задачи на ближайшее время и перспективу. Прежде всего, определили группу российских граждан, возвращением которых предстоит сейчас заняться. Это две женщины и четыре ребёнка. Также я поручил Зияду Сабсаби организовать работу по реализации плана оказания поддержки детскому приюту Аль-Сахилия в Багдаде, в котором содержатся 75 сирот из России. Во вторник всем детям и 32 сотрудникам будут доставлены полные комплекты одежды. РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова берет на себя все расходы по материально — техническому обеспечению приюта до конца этого года. Это ни в коем случае не связано с тем, что иракские власти не уделяют должного внимания. Они делают все, что возможно в стране, лежащей в руинах. В приюте наши дети, независимо от национальности, и мы хотим, чтобы они ни в чём не нуждались. Также Зияд Сабсаби сообщил о положительном решении поставленного мною важного вопроса — ни один из детей, которые даже предположительно могут быть из стран СНГ, не будет усыновлён ни в Ираке ни в другой стране без нашего ведома. Если же останутся дети, чьих родственников не удастся найти, мы сделаем всё, чтобы их усыновителями стали только россияне. Каждый из нас готов взять на содержание и воспитания сирот. Также договорились по целому ряду других проблем, озвучить которые пока преждевременно. Я попросил передать слова искренней благодарности Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за её поддержку и понимание необходимости заниматься этими проблемами. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)




    смотретьВернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи
    Вернувшихся из Ирака детей встречали семьи и врачи скорой помощи
    Напомним, что накануне в грозненский аэропорт спецрейсом из Ирака доставили первых пятерых маленьких россиян, которые испытали на себе все ужасы войны. Ранее трех девочек и двух мальчиков узнали на видео, опубликованном телеканалом RT.

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