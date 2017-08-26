Вылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер

Первый самолет с туристами Ted Travel вылетает в Россию вечером. Ростуризм опубликовал информацию о рейсах, которыми могут вернуться домой клиенты компании Ted Travel.
Дату и время вылета можно узнать на сайте Ростуризма. В ближайшие три дня рейсы будет осуществлять авиакомпания «Якутия».
Планировалось, что первый лайнер с клиентами Ted Travel вылетит сегодня днем, но затем перенесли на полдевятого вечера. К туристам приехали представители принимающей компании. Однако информацию из них приходится «выжимать» по крупицам.
Фирма Ted Travel бросила в Турции более 700 туристов. Россиян уже начали выселять из отелей, требовать повторной оплаты, чартерные рейсы домой отменили. Проблемы и у тех клиентов, кто уже путевки оплатил, но отдохнуть не сможет. Всего в списке пострадавших более 3 тысяч человек.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
Планировалось, что первый лайнер с клиентами Ted Travel вылетит сегодня днем, но затем перенесли на полдевятого вечера. К туристам приехали представители принимающей компании. Однако информацию из них приходится «выжимать» по крупицам.
Фирма Ted Travel бросила в Турции более 700 туристов. Россиян уже начали выселять из отелей, требовать повторной оплаты, чартерные рейсы домой отменили. Проблемы и у тех клиентов, кто уже путевки оплатил, но отдохнуть не сможет. Всего в списке пострадавших более 3 тысяч человек.
Телефоны «горячей линии» для связи со службами:
Ростуризм + 7 985 226 82 71,
Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.
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