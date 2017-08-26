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  • 26.08, 17:48
    Вылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер. туризм и путешествия, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер

    Вылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер

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    Вылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер

    Вылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер

    Вылет в Москву застрявших в Турции клиентов Ted Travel перенесли на вечер

      Первый самолет с туристами Ted Travel вылетает в Россию вечером. Ростуризм опубликовал информацию о рейсах, которыми могут вернуться домой клиенты компании Ted Travel.

      Дату и время вылета можно узнать на сайте Ростуризма. В ближайшие три дня рейсы будет осуществлять авиакомпания «Якутия».

      Планировалось, что первый лайнер с клиентами Ted Travel вылетит сегодня днем, но затем перенесли на полдевятого вечера. К туристам приехали представители принимающей компании. Однако информацию из них приходится «выжимать» по крупицам.

      Фирма Ted Travel бросила в Турции более 700 туристов. Россиян уже начали выселять из отелей, требовать повторной оплаты, чартерные рейсы домой отменили. Проблемы и у тех клиентов, кто уже путевки оплатил, но отдохнуть не сможет. Всего в списке пострадавших более 3 тысяч человек.

      Телефоны «горячей линии» для связи со службами:

      Ростуризм + 7 985 226 82 71,
      Ассоциация «Турпомощь» + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03,
      Посольство РФ в Турции: + 90 531 261 64 46,
      Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.

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