Захарченко присвоил Донецку звание города-героя

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания
города-героя.
Об этом глава ДНР рассказал на встрече с журналистами. «Сегодня город Донецк получает высокое звание города-героя», — цитирует Захарченко «Интерфакс»
В пресс-службе главы ДНР отметили, что звание города-героя присвоено Донецку, который уже три года подвергается обстрелам украинских силовиков, «за мужество, стойкость и массовый героизм».
Добавим, что накануне, 25 августа Захарченко отметил особым знаком еще один город — Горловку. Ей глава ДНР присвоил звание города воинской славы.
В пресс-службе главы ДНР отметили, что звание города-героя присвоено Донецку, который уже три года подвергается обстрелам украинских силовиков, «за мужество, стойкость и массовый героизм».
Добавим, что накануне, 25 августа Захарченко отметил особым знаком еще один город — Горловку. Ей глава ДНР присвоил звание города воинской славы.
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