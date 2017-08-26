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  • 26.08, 17:48

    Захарченко присвоил Донецку звание города-героя

    3 комментария
    • Фото РИА Новости, Игорь Маслов
    Захарченко присвоил Донецку звание <nobr>города-героя</nobr>

    Захарченко присвоил Донецку звание города-героя

    Захарченко присвоил Донецку звание <nobr>города-героя</nobr>
  • Фото РИА Новости, Игорь Маслов

    • Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о присвоении Донецку звания города-героя.

    Об этом глава ДНР рассказал на встрече с журналистами. «Сегодня город Донецк получает высокое звание города-героя», — цитирует Захарченко «Интерфакс»

    В пресс-службе главы ДНР отметили, что звание города-героя присвоено Донецку, который уже три года подвергается обстрелам украинских силовиков, «за мужество, стойкость и массовый героизм».

    Добавим, что накануне, 25 августа Захарченко отметил особым знаком еще один город — Горловку. Ей глава ДНР присвоил звание города воинской славы.

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