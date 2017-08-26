Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.08, 17:47
    «Аэрофлот» получил новый Superjet 100. авиакомпании, авиация, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Аэрофлот» получил новый Superjet 100

    «Аэрофлот» получил новый Superjet 100

    комментировать
    «Аэрофлот» получил новый Superjet 100

    «Аэрофлот» получил новый Superjet 100

    «Аэрофлот» получил новый Superjet 100

      В подмосковном Жуковском состоялась церемония передачи авиакомпании нового Superjet 100

      В подмосковном Жуковском состоялась церемония передачи заказчику нового Superjet 100. Самолет поступил в распоряжение «Аэрофлота». Теперь у перевозчика 31 такой самолет.

      Новый лайнер оснащен двигателями рыбинского НПО «Сатурн». Самолету присвоили имя Павла Дерунова, руководившего этим заводом более четверти века. В те годы НПО «Сатурн» активно развивалось, на предприятии одними из первых в стране стали заниматься социальным планированием.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru