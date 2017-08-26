«Аэрофлот» получил новый Superjet 100

В подмосковном Жуковском состоялась церемония передачи авиакомпании нового Superjet 100

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В подмосковном Жуковском состоялась церемония передачи заказчику нового Superjet 100. Самолет поступил в распоряжение «Аэрофлота». Теперь у перевозчика 31 такой самолет.



Новый лайнер оснащен двигателями рыбинского НПО «Сатурн». Самолету присвоили имя Павла Дерунова, руководившего этим заводом более четверти века. В те годы НПО «Сатурн» активно развивалось, на предприятии одними из первых в стране стали заниматься социальным планированием.