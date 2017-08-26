В Марселе мужчина с ножом напал на прохожих

В Марселе неизвестный с ножом напал на прохожих. Ранены три человека.
Как сообщает издание Le Point, мужчину удалось задержать. Принято решение поместить злоумышленника в психиатрическую клинику. Версию теракта полиция пока не рассматривает.
Накануне вечером в Брюсселе и Лондоне произошло синхронное нападение мужчин с ножами на представителей правопорядка. В столице Великобритании 26-летний мужчина был вооружен мечом длиной около 1,2 метра, злоумышленник успел легко ранить двух полицейских во время задержания. В Брюсселе также в полдевятого вечера нападение на военный патруль совершил 30-летний выходец из Сомали, кричавший «Аллах акбар!» Злоумышленника ликвидировали. Час спустя в километре от места нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок.
Накануне вечером в Брюсселе и Лондоне произошло синхронное нападение мужчин с ножами на представителей правопорядка. В столице Великобритании 26-летний мужчина был вооружен мечом длиной около 1,2 метра, злоумышленник успел легко ранить двух полицейских во время задержания. В Брюсселе также в полдевятого вечера нападение на военный патруль совершил 30-летний выходец из Сомали, кричавший «Аллах акбар!» Злоумышленника ликвидировали. Час спустя в километре от места нападения на военных неизвестный попытался поджечь полицейский участок.
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