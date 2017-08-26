В Москве у депутата из банковской ячейки украли 50 тыс. евро и 15 тыс. долларов

Московские полицейские ищут злоумышленников, обокравших бывшего депутата законодательного собрания Забайкальского края.
68-летний пострадавший рассказал, что из его ячейки в банке в Таганском районе пропали 49,8 тыс. евро и 14,9 тыс. долларов. При этом потерпевший отметил, что дубликат ключа есть у его жены, но она сейчас находится на лечении в Германии.
Как отмечает агентство «Москва», пока полицейские не смогли провести проверку в банке, так как он в выходные работает.
Жертвой воров стал бывший гендиректор Приаргунского горно-химического объединения и экс-депутат законодательного собрания Забайкальского края.
Как отмечает агентство «Москва», пока полицейские не смогли провести проверку в банке, так как он в выходные работает.
Жертвой воров стал бывший гендиректор Приаргунского горно-химического объединения и экс-депутат законодательного собрания Забайкальского края.
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