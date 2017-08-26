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  • 26.08, 16:17

    В Новой Москве две девушки выпали с балкона

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    В Новой Москве две девушки выпали с балкона

    В Новой Москве две девушки выпали с балкона

    Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали двух девушек, выпавших с балкона в Троицке.

    О падении девушек с балкона дома в ТиНАО сообщили очевидцы. После этого к месту происшествия экстренно вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра. Эвакуацией пострадавших занимались врачи МАЦ и медики из Центра экстренной медицинской помощи.

    По данным агентства «Москва», первая пострадавшая направлена в Городскую клиническую больницу (ГКБ) №36, вторая — в ГКБ №79.

    Подробности инцидента выясняются. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев случившегося. Ведется расследование.

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