В Новой Москве две девушки выпали с балкона

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировали двух девушек, выпавших с балкона в Троицке.
О падении девушек с балкона дома в ТиНАО сообщили очевидцы. После этого к месту происшествия экстренно вылетели два санитарных вертолета Московского авиационного центра. Эвакуацией пострадавших занимались врачи МАЦ и медики из Центра экстренной медицинской помощи.
По данным агентства «Москва», первая пострадавшая направлена в Городскую клиническую больницу (ГКБ) №36, вторая — в ГКБ №79.
Подробности инцидента выясняются. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев случившегося. Ведется расследование.
По данным агентства «Москва», первая пострадавшая направлена в Городскую клиническую больницу (ГКБ) №36, вторая — в ГКБ №79.
Подробности инцидента выясняются. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев случившегося. Ведется расследование.
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