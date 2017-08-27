В России подводят промежуточные итоги Года экологии. Хватит ли денег на спасение Волги? В каких регионах предстоит большая чистка? Где и по чьей вине буксует переход производств на чистые технологии? К чему нам всем готовиться — к глобальному потеплению или ледниковому периоду?
Министр экологии России Сергей Донской дал эксклюзивное интервью программе «Поздняков». В беседе с ведущим Кириллом Поздняковым министр признал, что идея строительства мусоросжигательных заводов и новых полигонов не всегда находит поддержку среди населения, но другой альтернативы попросту нет.
О наилучших доступных технологиях (НДТ)
Бизнес должен получить все необходимые условия для того, чтобы модернизировать свое производство. И в этом году мы заключили более 50 соглашений с крупными предприятиями, которые уже начали внедрять эти технологии.
О мусоросжигательных заводах
Строительство любого подобного объекта — что завода, что полигона, что перерабатывающего производства — должно пройти как экологическую экспертизу, так и обсуждение с общественностью.
Об уборке не только в Арктике
На сегодняшний день мы утилизируем более 20 объектов накопленного экологического ущерба. Это территория более 20 регионов нашей страны. По всей стране сейчас мы формируем целый реестр подобных объектов.
О месте России по запасам пресной воды
Мы, как и в предыдущие годы, находимся на втором месте после Бразилии, но эта позиция наша, она остается, несмотря на все катаклизмы, которые сегодня существуют: это и снижение уровня на Байкале, были проблемы одно время и на Волге.
О масштабе перехода на чистые технологии
«Зеленые» технологии сегодня должны внедряться на всех заводах, которые у нас относятся к наибольшим загрязнителям, которые создают примерно 60% загрязнений в нашей стране.
О строительстве в «зеленых поясах» российских городов
Строительство должно сопровождаться соответствующими объемами компенсации. То есть объем вырубленного леса должен быть восстановлен. Мы здесь не видим особого риска в части того, что будут какие-то большие объемы в связи с этим уничтожаться.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, сразу после «Итогов дня». На сайте НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
О наилучших доступных технологиях (НДТ)
Бизнес должен получить все необходимые условия для того, чтобы модернизировать свое производство. И в этом году мы заключили более 50 соглашений с крупными предприятиями, которые уже начали внедрять эти технологии.
О мусоросжигательных заводах
Строительство любого подобного объекта — что завода, что полигона, что перерабатывающего производства — должно пройти как экологическую экспертизу, так и обсуждение с общественностью.
Об уборке не только в Арктике
На сегодняшний день мы утилизируем более 20 объектов накопленного экологического ущерба. Это территория более 20 регионов нашей страны. По всей стране сейчас мы формируем целый реестр подобных объектов.
О месте России по запасам пресной воды
Мы, как и в предыдущие годы, находимся на втором месте после Бразилии, но эта позиция наша, она остается, несмотря на все катаклизмы, которые сегодня существуют: это и снижение уровня на Байкале, были проблемы одно время и на Волге.
О масштабе перехода на чистые технологии
«Зеленые» технологии сегодня должны внедряться на всех заводах, которые у нас относятся к наибольшим загрязнителям, которые создают примерно 60% загрязнений в нашей стране.
О строительстве в «зеленых поясах» российских городов
Строительство должно сопровождаться соответствующими объемами компенсации. То есть объем вырубленного леса должен быть восстановлен. Мы здесь не видим особого риска в части того, что будут какие-то большие объемы в связи с этим уничтожаться.
Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, сразу после «Итогов дня». На сайте НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.
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