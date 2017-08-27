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  • 27.08, 13:27
    На НТВ — эксклюзивное интервью министра экологии Сергея Донского. интервью, НТВ, экология, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — эксклюзивное интервью министра экологии Сергея Донского

    На НТВ — эксклюзивное интервью министра экологии Сергея Донского

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    На НТВ — эксклюзивное интервью министра экологии Сергея Донского

    На НТВ — эксклюзивное интервью министра экологии Сергея Донского

    На НТВ — эксклюзивное интервью министра экологии Сергея Донского

      В России подводят промежуточные итоги Года экологии. Хватит ли денег на спасение Волги? В каких регионах предстоит большая чистка? Где и по чьей вине буксует переход производств на чистые технологии? К чему нам всем готовиться — к глобальному потеплению или ледниковому периоду?

      Министр экологии России Сергей Донской дал эксклюзивное интервью программе «Поздняков». В беседе с ведущим Кириллом Поздняковым министр признал, что идея строительства мусоросжигательных заводов и новых полигонов не всегда находит поддержку среди населения, но другой альтернативы попросту нет.

      О наилучших доступных технологиях (НДТ)

      Бизнес должен получить все необходимые условия для того, чтобы модернизировать свое производство. И в этом году мы заключили более 50 соглашений с крупными предприятиями, которые уже начали внедрять эти технологии.

      О мусоросжигательных заводах

      Строительство любого подобного объекта — что завода, что полигона, что перерабатывающего производства — должно пройти как экологическую экспертизу, так и обсуждение с общественностью.

      Об уборке не только в Арктике

      На сегодняшний день мы утилизируем более 20 объектов накопленного экологического ущерба. Это территория более 20 регионов нашей страны. По всей стране сейчас мы формируем целый реестр подобных объектов.

      О месте России по запасам пресной воды

      Мы, как и в предыдущие годы, находимся на втором месте после Бразилии, но эта позиция наша, она остается, несмотря на все катаклизмы, которые сегодня существуют: это и снижение уровня на Байкале, были проблемы одно время и на Волге.

      О масштабе перехода на чистые технологии

      «Зеленые» технологии сегодня должны внедряться на всех заводах, которые у нас относятся к наибольшим загрязнителям, которые создают примерно 60% загрязнений в нашей стране.

      О строительстве в «зеленых поясах» российских городов

      Строительство должно сопровождаться соответствующими объемами компенсации. То есть объем вырубленного леса должен быть восстановлен. Мы здесь не видим особого риска в части того, что будут какие-то большие объемы в связи с этим уничтожаться.

      Программа «Поздняков» выйдет в эфир НТВ в ночь на вторник, сразу после «Итогов дня». На сайте НТВ.Ru будет опубликована полная видеоверсия интервью.

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